معاون دریایی و بندری بنادر شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: ورود آلودگی نفتی به ساحل روستای کندال با استقرار ۱۰ بوم جاذب کنترل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد احمدی‌زاده معاون دریایی و بندری بنادر شهید باهنر و شرق هرمزگان با اشاره به اقدامات انجام شده برای مهار و کنترل آلودگی، گفت: بلافاصله پس از اطلاع واحد‌های کنترل آلودگی تیم‌های تخصصی و عملیاتی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در محل حضور یافتند و اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش آلودگی و ورود آن به بخش‌های مختلف ساحل را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این عملیات ۱۰ بوم جاذب در نقاط مختلف کانال و مسیر‌های احتمالی ورود آلودگی مستقر شد تا از پیشروی و گسترش آلودگی جلوگیری شود.

معاون دریایی و بندری مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان، ادامه داد: همچنین تعداد قابل توجهی پد جاذب برای جمع‌آوری و خارج‌سازی آلودگی راه‌یافته به کانال و خور مورد استفاده قرار گرفت.

احمدی‌زاده با اشاره به مشارکت تیم‌های تخصصی و عملیاتی در این عملیات، بیان کرد: حضور به موقع نیرو‌های کارشناسی و عملیاتی در کنار مشارکت فعالانه محیط زیست، جوامع محلی و مسئولان محلی نقش مؤثری در کنترل شرایط و جلوگیری از گسترش آلودگی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده ورود آلودگی نفتی به ساحل روستای کندال کنترل شده است، اما عملیات جمع‌آوری و دفع آلودگی باید با سرعت و جدیت ادامه یابد تا از آثار احتمالی آن بر محیط زیست و فعالیت‌های اقتصادی منطقه جلوگیری شود.

معاون دریایی و بندری مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی همه دستگاه‌ها و جامعه محلی در این عملیات، گفت: نیرو‌های تخصصی، کارشناسی و عملیاتی بنادر هرمزگان تا زمان کنترل کامل شرایط اقدامات لازم را در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود دنبال خواهند کرد.

برچسب ها: آلودگی نفتی ، دریانوردی
خبرهای مرتبط
آلودگی‌های مکرر نفتی در خلیج فارس/ محیط زیست دریایی حفظ شود
خطر وقوع یک فاجعه زیست محیطی در کمین تالاب هورالعظیم
مهار آلودگی ناشی از مشتقات نفتی در اروند رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکذیب شایعه انفجار در حوالی خارگ؛ منطقه در امنیت کامل است
پلیس جهت کمک به عادی سازی توزیع سوخت در میناب پای کار است
کنترل ورود آلودگی نفتی به ساحل روستای کندال سیریک
آخرین اخبار
کنترل ورود آلودگی نفتی به ساحل روستای کندال سیریک
پلیس جهت کمک به عادی سازی توزیع سوخت در میناب پای کار است
تکذیب شایعه انفجار در حوالی خارگ؛ منطقه در امنیت کامل است
کشف پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در میناب