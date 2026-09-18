ارتش پاکستان اعلام کرد در درگیری‌های جداگانه در استان خیبرپختونخوا طی روز‌های ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر، ۶ سرباز و ۱۰ شبه‌نظامی کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ارتش پاکستان روز جمعه اعلام کرد در درگیری‌های جداگانه در استان خیبرپختونخوا، واقع در شمال‌غرب این کشور، طی روزهای ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر، ۶ سرباز پاکستانی و ۱۰ شبه‌نظامی کشته شدند.

بر اساس بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR)، روز پنجشنبه یک بمب دست‌ساز به کاروان نیروهای امنیتی برخورد کرد که در پی آن ۶ سرباز جان خود را از دست دادند.

در عملیاتی جداگانه که بر پایه اطلاعات امنیتی در منطقه وزیرستان شمالی انجام شد، نیروهای امنیتی پس از دریافت گزارش‌هایی درباره حضور شبه‌نظامیان، وارد عمل شدند.

در این عملیات، به گفته ارتش، پس از «تبادل شدید آتش»، ۶ شبه‌نظامی کشته شدند.

همچنین در درگیری دیگری در منطقه هنگو، چهار شبه‌نظامی دیگر کشته شدند.

ارتش اعلام کرد از افراد کشته‌شده سلاح و مهمات کشف شده است و آنان در چندین حمله در این منطقه دست داشته‌اند.

روابط عمومی ارتش پاکستان افزود نیروهای امنیتی عملیات پاک‌سازی مناطق آسیب‌دیده را برای شناسایی شبه‌نظامیان باقی‌مانده ادامه می‌دهند.

ارتش پاکستان اعلام کرد کارزار ضدتروریسم این کشور در چارچوب طرح «عزم استحکام» علیه آنچه «شبه‌نظامی‌گری تحت حمایت خارجی» خوانده شده، ادامه خواهد یافت.

پاکستان طی سال‌های اخیر با افزایش خشونت‌های شبه‌نظامیان مواجه بوده است؛ به‌ویژه در استان خیبرپختونخوا و استان بلوچستان در جنوب‌غرب کشور.

منبع: آناتولی

برچسب ها: پاکستان ، حملات تروریستی
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