وارش نوشهر نماینده مازندران در لیگ برتر فوتبال بانوان کشور، امروز و در آغاز رقابت‌های فصل ۱۴۰۵ به مصاف میزبان خود گل گهر سیرجان می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری -وارش نوشهر نماینده مازندران در لیگ برتر فوتبال بانوان کشور،از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه امروز جمعه ۲۷ شهریورماه و در آغاز رقابت‌های فصل ۱۴۰۵ در ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان به مصاف میزبان خود گل گهر می‌رود. 

شاگردان نجمه رزمی مطلق، که با هدایت همین مربی سال گذشته با کسب عنوان قهرمانی از لیگ یک به لیگ برتر راه یافته‌اند؛ به دنبال کسب امتیاز در گام نخست هستند.

گل گهر سیرجان از تیم‌های متمول و پر امکانات لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور که در فصل گذشته عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.

قضاوت این دیدار را زهرا رئیسی با کمک صفیه خلیلی و ثمین عمو هادی انجام می‌دهد. سمانه استانستی و سلطنت نوروزی هم به ترتیب داور چهارم و ناظر داوری این دیدار هستند.

نوزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور با حضور ۱۰ تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود.

برچسب ها: فوتبال بانوان ، لیگ برتر فوتبال
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