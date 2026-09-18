مراسم قرعه کشی مسابقات ووشو بازی های آسیایی امروز برگزار شد و نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه‌کشی و جلسه فنی  رقابت‌های ووشو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی صبح امروز به وقت محلی از ساعت ۱۰ در محل سالن همایش‌های ناگویا با حضور سرمربیان تیم‌های ملی ووشو پسران و دختران کشورمان برگزار شد و طی آن، نمایندگان ایران رقبای خود را که از روز یک‌شنبه به مصاف‌شان خواهند رفت؛ شناختند.

بر این اساس در وزن ۵۲- دختران، سوگند سینکایی در‌ گام نخست با آپارا از هند مبارزه می‌دهد و دیانا رحیمی نیز در وزن ۶۰- با ژیائو ژانگ از چین مصاف خواهد داشت.

در تیم پسران نیز مهدی کرمانی در وزن ۶۰- به مصاف عبدالحمید عادل‌اف از ازبکستان می‌رود، شجاع پناهی در وزن شلوغ ۶۵- با قرعه استراحت در‌ مرحله اول مواجه شده و در مرحله دوم حضرت اوزگلدیف از ترکمنستان را در پیش خواهد داشت، در وزن ۷۰- نیز عرفان محرمی یات‌لام چئونگ از هنگ‌کنگ را در پیش دارد و در وزن ۷۵- نیز سیدسهیل موسوی با ویکرانت بالیان هندی مبارزه خواهد داشت.گ

گفتنی است؛ بر اساس اعلام کمیته برگزاری مسابقات ووشو بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، ملی‌پوشان ایران در دو بخش تالو از صبح روز یک‌شنبه - ۲۹ شهریور و ۲۰ سپتامبر و ساندا از عصر همان روز مسابقات خود را شروع می‌کنند.

برچسب ها: تیم ملی ووشو ، بازی‌های آسیایی
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