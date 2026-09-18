باشگاه خبرنگاران جوان-خالد رحمانی مدیر منابع آب شهرستان مهاباد گفت: نیروگاه برقآبی سد مهاباد در کنار نقش مهم این سد در تنظیم و مدیریت منابع آب، از ظرفیتهای مهم شهرستان برای تولید انرژی به شمار میرود و بهرهبرداری بهینه از این تاسیسات در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از تامین و توزیع حقابه حدود ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پایاب سد مهاباد در سال جاری خبر داد و گفت: این فرآیند با نظارت مستمر مدیریت منابع آب شهرستان انجام میشود و تلاش شده است آب مورد نیاز اراضی تحت پوشش متناسب با منابع موجود و برنامههای تعیینشده تامین شود.
مدیر امور آب مهاباد گفت: مدیریت و توزیع برنامهریزیشده آب در بخش کشاورزی، بهویژه در شرایط کمآبی، از اولویتهای مدیریت منابع آب شهرستان است و در این زمینه کنترل برداشت و مصرف آب مورد توجه قرار دارد.
وی به اقدامات انجامشده برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی اشاره کرد و گفت: قدرت برق ۳۵۰ حلقه چاه کشاورزی در سامانه ساماب اصلاح شده و طی دو ماه اخیر نیز ۱۱ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان مسدود شده است.
رحمانی اضافه کرد: در همین مدت ۱۰۲ فقره پروانه بهرهبرداری تمدید و ۱۰ دستگاه کنتور نیز نصب شده و ۱۷۰ مورد از خدمات مرتبط با منابع آب زیرزمینی به بهرهبرداران و متقاضیان ارائه شده است.
وی کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی، انسداد چاههای غیرمجاز، نصب تجهیزات اندازهگیری و ساماندهی وضعیت بهرهبرداری از چاهها را از جمله اقدامات این مدیریت برای حفاظت از منابع آبی عنوان کرد و افزود: این اقدامات با هدف ایجاد تعادل میان منابع و مصارف و صیانت از ذخایر آب زیرزمینی انجام میشود.
مدیر منابع آب شهرستان مهاباد با اشاره به ارتباط مدیریت مصرف آب با برنامههای احیای دریاچه ارومیه بیان کرد: حفاظت از منابع آب زیرزمینی و کنترل برداشتها از ضرورتهای مهم در مسیر مدیریت پایدار منابع آب و کمک به روند احیای دریاچه ارومیه است.
رحمانی همچنین از لایروبی حدود یک کیلومتر از رودخانه فصلی داخل شهر مهاباد خبر داد و گفت: این عملیات توسط شهرداری مهاباد و با نظارت و همکاری مدیریت منابع آب شهرستان انجام شده است.
وی افزود: لایروبی رودخانهها با هدف رفع موانع موجود در بستر، افزایش ظرفیت عبور جریان و بهبود شرایط انتقال آب انجام میشود و همکاری دستگاههای اجرایی در ساماندهی مسیر رودخانهها میتواند به ارتقای ایمنی مناطق شهری نیز کمک کند.