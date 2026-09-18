فرمانده انتظامی سلماس از دستگیری سارقان حرفه ای سیم کابل برق با ۲۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - سرهنگ ناصر مظلومی فرمانده انتظامی سلماس اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم برق هوایی در شهرستان سلماس که باعث ایجاد نارضایتی مردم در سطح شهر شده بود، به دلیل حساسیت موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی کارآگاهان دو نفر سارق حرفه ای غیربومی را شناسایی و دستگیر که متهمین در بازجویی های به عمل آمده به ۲۵ فقره سرقت سیم برق هوایی به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در سطح شهرستان معترف گردیدند.

فرمانده انتظامی سلماس تصریح کرد: در این راستا علاوه بر دو نفر سارق یک نفر مالخر نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ مظلومی در پایان خاطر نشان کرد: مردم نقش مهمی در ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح جامعه دارند واز این رو می توانند با مشاهده هر گونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی گزارش کنند.

برچسب ها: دستگیری سارق حرفه ای ، سرقت سیم برق
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دستگیری سارقان حرفه ای سیم کابل برق با ۲۵ فقره سرقت در سلماس
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