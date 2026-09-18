موتورسواری نوجوانان کم سن و سال، به‌دلیل نداشتن مهارت و تجربه کافی، می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ صمد حیدری رئیس پلیس راهور شهرستان قائمشهر، با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به ایمنی فرزندان، گفت:موتورسواری نوجوانان کم‌سن‌وسال، به‌دلیل نداشتن مهارت و تجربه کافی، می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

او افزود:کنترل موتورسیکلت نیازمند آموزش، تجربه و رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است و بی‌احتیاطی می‌تواند منجر به حوادث، مصدومیت‌های جدی و حتی جان‌باختن نوجوانان شود.

سرهنگ حیدری گفت: خانواده‌ها باید توجه داشته باشند که رانندگی با موتورسیکلت برای افراد فاقد شرایط قانونی و از جمله افراد زیر ۱۸ سال، مجاز نیست و در صورت تخلف، علاوه بر خطرات جانی، پیامد‌های قانونی و مالی نیز به دنبال خواهد داشت.

او افزود: از والدین محترم می‌خواهیم با نظارت و آگاهی‌بخشی، فرزندان خود را از انجام حرکات پرخطر و استفاده غیرمجاز از موتورسیکلت بازدارند.

سرهنگ حیدری گفت: رعایت سرعت مطمئنه، احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از حرکات نمایشی و استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، از مهم‌ترین عوامل حفظ جان موتورسواران و سایر کاربران ترافیک است.

برچسب ها: پلیس راهور ، موتورسیکلت ها
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