باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ صمد حیدری رئیس پلیس راهور شهرستان قائمشهر، با تأکید بر ضرورت توجه خانوادهها به ایمنی فرزندان، گفت:موتورسواری نوجوانان کمسنوسال، بهدلیل نداشتن مهارت و تجربه کافی، میتواند خطرات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
او افزود:کنترل موتورسیکلت نیازمند آموزش، تجربه و رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است و بیاحتیاطی میتواند منجر به حوادث، مصدومیتهای جدی و حتی جانباختن نوجوانان شود.
سرهنگ حیدری گفت: خانوادهها باید توجه داشته باشند که رانندگی با موتورسیکلت برای افراد فاقد شرایط قانونی و از جمله افراد زیر ۱۸ سال، مجاز نیست و در صورت تخلف، علاوه بر خطرات جانی، پیامدهای قانونی و مالی نیز به دنبال خواهد داشت.
او افزود: از والدین محترم میخواهیم با نظارت و آگاهیبخشی، فرزندان خود را از انجام حرکات پرخطر و استفاده غیرمجاز از موتورسیکلت بازدارند.
سرهنگ حیدری گفت: رعایت سرعت مطمئنه، احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از حرکات نمایشی و استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، از مهمترین عوامل حفظ جان موتورسواران و سایر کاربران ترافیک است.