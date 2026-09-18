باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از پیگیری پرونده ژئوپارک لرستان برای قرار گرفتن در مسیر ثبت جهانی یونسکو خبر داد؛ پروندهای که قرار است با تکیه بر ظرفیتهای کمنظیر طبیعی، زمینشناسی، زیستمحیطی، گردشگری و تاریخی استان، تصویری تازه از توانمندیهای لرستان در عرصه جهانی ارائه کند.
حسنپور با اشاره به برنامههای لرستان برای ثبت جهانی آثار طبیعی و تاریخی استان اظهار کرد: یکی از پروندههای مهم در دست پیگیری، پرونده ژئوپارک لرستان است که با اتصال ظرفیتهای منطقه کبیرکوه پلدختر تا شیرکوه دنبال میشود.
به گفته وی، این پرونده صرفاً بر جاذبههای طبیعی منطقه متمرکز نیست، بلکه مجموعهای از ظرفیتهای ژئوتوریسمی، زیستمحیطی و تاریخی را دربر میگیرد؛ ظرفیتی که میتواند زمینه را برای معرفی بخشی از میراث طبیعی و فرهنگی لرستان در سطح بینالمللی فراهم کند.
از کبیرکوه تا شیرکوه؛ روایتی واحد از طبیعت و تاریخ لرستان
اهمیت پرونده ژئوپارک لرستان از آن جهت است که ظرفیتهای مختلف استان را در یک چارچوب واحد گرد هم میآورد. قرار گرفتن عوارض زمینشناختی، چشماندازهای طبیعی، زیستبومهای متنوع و نشانههای تاریخی در کنار یکدیگر، این منطقه را به یکی از محورهای قابل توجه برای توسعه ژئوتوریسم در لرستان تبدیل کرده است.
در صورت پیشرفت این پرونده در فرآیندهای ارزیابی و ثبت جهانی، ژئوپارک میتواند به یکی از ابزارهای مهم برای معرفی بینالمللی ظرفیتهای گردشگری لرستان، افزایش توجه گردشگران و تقویت زیرساختهای گردشگری پایدار تبدیل شود.
شیرکوه؛ پروندهای دیگر روی میز ثبت جهانی
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان همچنین از پرونده نقاشیهای صخرهای شیرکوه بهعنوان یکی دیگر از پروندههای مهم استان در مسیر ثبت جهانی نام برد.
این نقاشیها که بخشی از شواهد باستانی و فرهنگی منطقه به شمار میروند، در کنار ظرفیتهای طبیعی و زمینشناختی شیرکوه، بر اهمیت این محدوده در مطالعات مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری میافزایند.
همنشینی چنین آثار تاریخی با چشماندازهای طبیعی منطقه میتواند امکان شکلگیری یک روایت جامع از تاریخ، طبیعت و فرهنگ لرستان را فراهم کند؛ روایتی که قابلیت عرضه در سطح ملی و بینالمللی را دارد
ثبت جهانی؛ فرصتی برای عبور لرستان از مرزهای گردشگری داخلی
ثبت جهانی آثار و محوطههای طبیعی و تاریخی، تنها به قرار گرفتن یک نام در فهرستهای بینالمللی محدود نمیشود؛ بلکه میتواند زمینهای برای افزایش شناخت جهانی از یک مقصد، تقویت برنامههای حفاظتی و فراهم شدن بستر توسعه گردشگری پایدار باشد.
بر همین اساس، پیگیری پرونده ژئوپارک لرستان و نقاشیهای صخرهای شیرکوه را میتوان بخشی از تلاش استان برای گسترش حضور میراث طبیعی و فرهنگی لرستان در عرصه بینالمللی دانست.
حسنپور نیز با تأکید بر همین ظرفیتها، ثبت جهانی آثار لرستان را فرصتی برای معرفی هرچه بیشتر توانمندیهای استان و کمک به توسعه گردشگری عنوان کرده است.
اکنون باید دید پرونده ژئوپارک لرستان در ادامه مسیر کارشناسی و ارزیابیهای مربوط، چگونه پیش خواهد رفت؛ پروندهای که در صورت طی موفقیتآمیز مراحل لازم، میتواند نام کبیرکوه، پلدختر و شیرکوه را در روایت جهانی میراث طبیعی و زمینشناختی بیش از گذشته مطرح کند.