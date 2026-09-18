شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور با شکوه مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از دویست شبانه روز است که حضور مستمر، باشکوه و بی نظیر مردم در صحنه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی، روایت ایستادگی و وفاداری را به تصویر کشید، مردمانی نشان دادند انقلاب اسلامی و آرمانهای بلند امام خمینی (ره) همیشه جاودانه است. حضوری که نشان داد ملت همیشه در صحنه کشورمان تا پای جان برای این مرز و بوم ایستادهاند.
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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی
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