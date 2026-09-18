مسعود پزشکیان در این اجتماع مردمی، حضور گسترده اقشار مختلف مردم را نمادی روشن از پیوند عمیق ملت با ایران و اراده جمعی برای صیانت از عزت، استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار کشور دانست و از حضور مسئولانه و آگاهانه مردم در این رزمایش قدردانی کرد.



رئیس‌جمهور با تجلیل از حاضران در رزمایش «جان‌فدایان ایران»، حضور مردم را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری ملی و تعلق خاطر آنان به سرزمین ایران توصیف و تصریح کرد که ایران متعلق به همه ایرانیان است و حفظ عزت و سربلندی آن، نیازمند وحدت، همدلی و مشارکت همگانی است.

منبع: ریاست‌جمهوری