رئیس‌جمهور با حضوردر رزمایش جان‌فدایان ایران، از جلوه‌های باشکوه همبستگی، انسجام و وفاداری ملی شرکت‌کنندگان تجلیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور با حضور در رزمایش جان‌فدایان ایران، از جلوه‌های باشکوه همبستگی، انسجام و وفاداری ملی شرکت‌کنندگان تجلیل کرد.

مسعود پزشکیان در این اجتماع مردمی، حضور گسترده اقشار مختلف مردم را نمادی روشن از پیوند عمیق ملت با ایران و اراده جمعی برای صیانت از عزت، استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار کشور دانست و از حضور مسئولانه و آگاهانه مردم در این رزمایش قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور با تجلیل از حاضران در رزمایش «جان‌فدایان ایران»، حضور مردم را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری ملی و تعلق خاطر آنان به سرزمین ایران توصیف و تصریح کرد که ایران متعلق به همه ایرانیان است و حفظ عزت و سربلندی آن، نیازمند وحدت، همدلی و مشارکت همگانی است.

منبع: ریاست‌جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، جان فدا
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