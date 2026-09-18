باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نمایش پهپادهای ایرانی در رزمایش «جان‌فدایان ایران» + فیلم

پهپاد‌های ایرانی در جریان رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدایان ایران» به نمایش گذاشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدایان ایران»، شماری از پهپادهای ایرانی به نمایش درآمدند و توانمندی‌های پهپادی کشور در معرض دید شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

 

مطالب مرتبط
نمایش پهپادهای ایرانی در رزمایش «جان‌فدایان ایران» + فیلم
young journalists club

شگفتی شبکه دولتی فرانسه از استقبال مردم ایران از پویش جان فدا + فیلم

نمایش پهپادهای ایرانی در رزمایش «جان‌فدایان ایران» + فیلم
young journalists club

شجاعت مردم ایران با حضور در پویش جان فدا + فیلم

نمایش پهپادهای ایرانی در رزمایش «جان‌فدایان ایران» + فیلم
young journalists club

حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم
۲۵۰

حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
۲۰۱ شب ایستادگی؛ روایت حضور مردم در برابر دشمن + فیلم
۲۲۹

۲۰۱ شب ایستادگی؛ روایت حضور مردم در برابر دشمن + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
جانفدایان یاد و خاطره قربانیان حمله به مراسم عروسی در سیریک را زنده کردند + فیلم
۱۳۵

جانفدایان یاد و خاطره قربانیان حمله به مراسم عروسی در سیریک را زنده کردند + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
نمایش پهپادهای ایرانی در رزمایش «جان‌فدایان ایران» + فیلم
۳۴

نمایش پهپادهای ایرانی در رزمایش «جان‌فدایان ایران» + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha