مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان از انعقاد قرارداد جدید برای واگذاری ۱۱ هزار و ۹۶۷ هکتار از کانون‌های بحرانی ریزگرد استان به قرارگاه کربلا به منظور آبیاری، مراقبت و ترمیم چاله‌های کاشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فتح‌الله ابوعلی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان بیان کرد: در راستای حفظ پوشش‌های گیاهی ایجاد شده و تقویت پایداری عرصه‌های بیابانی، قرارداد جدیدی منعقد شده است که بر اساس آن ۱۱ هزار و ۹۶۷ هکتار از کانون‌های بحرانی ریزگرد استان برای انجام عملیات آبیاری، مراقبت و ترمیم چاله‌های کاشت به قرارگاه کربلا واگذار شد.

وی در خصوص سوابق اجرایی این عرصه افزود: پیش از این، عملیات نگهداری و مراقبت از این اراضی توسط بسیج سازندگی انجام می‌شد.

ابوعلی تصریح کرد: با توجه به اهمیت استمرار این اقدامات در فاصله میان پایان قرارداد بسیج سازندگی و آغاز قرارداد جدید با قرارگاه کربلا، حفاظت از این عرصه‌ها با اجرای طرح گشت و مراقبت در سطح ۱۲ هزار هکتار از محل اعتبارات نفت و همچنین پایش مستمر یگان حفاظت منابع طبیعی اهواز تداوم یافت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان با تاکید بر اهمیت این عملیات خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این واگذاری و تداوم آبیاری و ترمیم چاله‌ها، جلوگیری از تخریب پوشش‌های گیاهی مستقر شده و در نهایت کاهش آثار و تبعات ناشی از کانون‌های گرد و غبار در سطح استان است که با جدیت دنبال می‌شود.

برچسب ها: منابع طبیعی و آبخیز داری ، ریزگرد خوزستان
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واگذاری ۱۱ هزار هکتار از کانون‌های ریزگرد خوزستان به قرارگاه کربلا
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