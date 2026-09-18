باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - حملات ارتش اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه ادامه دارد و قایق‌های جنگی، تانک‌ها و بالگرد‌های این رژیم همزمان چندین منطقه را هدف قرار داده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، قایق‌های جنگی اسرائیل سواحل شهر غزه را گلوله‌باران کردند. در جنوب نوار غزه نیز تانک‌های ارتش اسرائیل به‌طور گسترده مناطق جنوبی شهر خان‌یونس را هدف تیراندازی قرار دادند.

همچنین از تیراندازی شدید تانک‌های اسرائیلی در منطقه «قیزان النجار» در جنوب خان‌یونس خبر داده شده است.

در همین حال، بالگرد‌های ارتش اسرائیل نیز مناطقی در شهر رفح را هدف حمله قرار دادند.