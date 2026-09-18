باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حضور دانشجویان علوم پزشکی با تصاویر هم‌کلاسی‌های شهیدشان در رزمایش «جان‌فدا» + فیلم

جمعی از دانشجویان علوم پزشکی با در دست داشتن تصاویر هم‌کلاسی‌های شهید خود در رزمایش «جان‌فدا» حضور یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشجویان علوم پزشکی با حمل تصاویر هم‌کلاسی‌های شهیدشان، در رزمایش «جان‌فدا» شرکت کردند و یاد و خاطره شهدای این قشر را گرامی داشتند.

 

مطالب مرتبط
حضور دانشجویان علوم پزشکی با تصاویر هم‌کلاسی‌های شهیدشان در رزمایش «جان‌فدا» + فیلم
young journalists club

حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم

حضور دانشجویان علوم پزشکی با تصاویر هم‌کلاسی‌های شهیدشان در رزمایش «جان‌فدا» + فیلم
young journalists club

نمایش پهپادهای ایرانی در رزمایش «جان‌فدایان ایران» + فیلم

حضور دانشجویان علوم پزشکی با تصاویر هم‌کلاسی‌های شهیدشان در رزمایش «جان‌فدا» + فیلم
young journalists club

جانفدایان یاد و خاطره قربانیان حمله به مراسم عروسی در سیریک را زنده کردند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم
۲۹۴

بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم
۲۶۹

راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
اصلِ حفظ برتری نظامی اسرائیل برای آمریکا اولویت است + فیلم
۲۶۳

اصلِ حفظ برتری نظامی اسرائیل برای آمریکا اولویت است + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
افرادی که مبتلا به استدلال هیجانی هستند این ویژگی‌ها را دارند + فیلم
۲۵۴

افرادی که مبتلا به استدلال هیجانی هستند این ویژگی‌ها را دارند + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم
۲۳۴

بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha