\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0639\u0644\u0648\u0645 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0645\u0644 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0647\u0645\u200c\u06a9\u0644\u0627\u0633\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0634\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0631\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u00ab\u062c\u0627\u0646\u200c\u0641\u062f\u0627\u00bb \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u06cc\u0627\u062f \u0648 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0642\u0634\u0631 \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n