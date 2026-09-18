باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف تأمین مسکن در استان، گفت: ۱۸۸ مسکن استیجاری با اولویت زوج‌های جوان و خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی آماده بهره‌برداری است.

او با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های مسکن استان، افزود: در مجموع ۶۴ هزار و ۶۹۸ واحد مسکونی در قالب طرح‌های مختلف از جمله نهضت ملی مسکن، مسکن خودمالکی، بازآفرینی شهری و مسکن روستایی وارد مرحله اجرا شده است.

یونسی گفت: تاکنون ۲۹ هزار و ۲۷۴ واحد از این مجموعه به بهره‌برداری رسیده که سهم قابل توجهی از طرح‌های مسکن استان را شامل می‌شود.

استاندار مازندران با اشاره به تفکیک واحد‌های بهره‌برداری‌شده، افزود: از این تعداد، ۷ هزار و ۴۷۴ واحد مربوط به نهضت ملی مسکن، هزار و ۶۱۰ واحد مربوط به بخش خودمالکی، ۶ هزار و ۴۶۹ واحد مربوط به بازآفرینی شهری و ۱۳ هزار و ۷۲۱ واحد نیز در بخش مسکن روستایی بوده است.

یونسی‌رستمی با اشاره به برنامه‌های استان حوزه مسکن، گفت: بهره‌برداری از هزار و ۲۶۷ واحد مسکونی برای امسال پیش‌بینی شده که بخشی از این واحد‌ها همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسیده است.

استاندار مازندران همچنین به تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای متقاضیان اشاره کرد و افزود: دولت برای کمک به تأمین آورده متقاضیان، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی بدون بهره را در نظر گرفته و با افزایش سقف تسهیلات بانکی، میزان حمایت مالی از متقاضیان نیز افزایش یافته است.

او از آماده‌سازی ۱۸۸ واحد مسکن استیجاری نیز خبر داد و گفت: این واحد‌ها با اولویت زوج‌های جوان پیش‌بینی شده و خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز امکان بهره‌مندی از این ظرفیت را خواهند داشت.

یونسی درباره نحوه تعیین اجاره‌بهای این واحد‌ها، افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های مسکن، تلاش شده است با اجرای این طرح بخشی از فشار هزینه اجاره بر خانوار‌های هدف کاهش یابد و واحد‌ها با اجاره‌بهایی در حدود ۳۵ درصد میانگین اجاره‌بهای منطقه در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

یونسی‌رستمی همچنین درباره طرح‌های مسکن گهرباران و گلوگاه، گفت: ساخت واحد‌های مسکن گهرباران آغاز شده و طرح گلوگاه نیز در مرحله آماده‌سازی و امضای قرارداد قرار دارد و اجرای آن از هفته آینده آغاز می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران