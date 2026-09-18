باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در حالی که فشارهای اقتصادی خارجی به اوج خود رسیده،دولت دو ابزار مکمل را برای صیانت از تولید ملی به کار گرفته است. اعطای تسهیلات بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی یکی از این ابزارها هست. در بخش اعتباری، بانک‌های دولتی مکلف شده‌اند به بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، تسهیلات با دوره تنفس بالا و سود حداکثر ۴ درصد پرداخت کنند. این تسهیلات به واحدها فرصت می‌دهد بدون فشار بازپرداخت فوری، خطوط تولید خود را نوسازی کنند.

نکته حیاتی آن است که در شرایط کنونی، هر روز تأخیر در پرداخت این اعتبارات به معنای افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای بیشتر است. بانک‌ها باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال اقتصاد ملی جدی بگیرند و به جای سخت‌گیری‌های غیرضروری، منابع را سریعاً به بخش‌های مولد برسانند. هدایت نقدینگی به سمت نوسازی بنگاه‌ها، افزایش بهره‌وری و تقویت صادرات غیرنفتی را به دنبال دارد که در نهایت به رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم‌ها می‌انجامد.

اهمیت این تسهیلات زمانی بیشتر مشخص می‌شود که آثار اختلال در تولید را از منظر کل اقتصاد بررسی کنیم. توقف یا کاهش فعالیت یک واحد صنعتی می‌تواند علاوه بر محصول نهایی، تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در نتیجه، بازسازی سریع واحدهای آسیب‌دیده می‌تواند به احیای زنجیره‌های تولید و جلوگیری از عمیق‌تر شدن اختلالات کمک کند. از این منظر، پرداخت تسهیلات بازسازی صرفاً یک اقدام حمایتی برای صاحبان صنایع نیست، بلکه ابزاری برای کاهش فشار ناشی از محدودیت عرضه و کمک به ثبات جریان تولید در اقتصاد است.

در همين راستا غلامرضا میرزایی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که اقدامات وزارت اقتصاد مبنی بر آغاز فرآیند اعطای تسهیلات مناسب به بنگاه‌های اقتصادی برای نوسازی و بازسازی مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: دشمن با تمام توان به جنگ آمده است و در تمامی زمینه‌ها اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... از ظرفیتش بهره می‌گیرد. ما هم باید از تمام توان و ظرفیت‌های خودمان برای مقابله با سیاست‌های خصمانه دشمن استفاده کنیم.

وی ادامه داد: راه‌اندازی اتاق جنگ در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که حساسیت موضوع به درستی درک شده است. این موضوع فهمیده شده است که جنگ در حوزه اقتصادی ادامه دارد و باید به اعمال سیاست‌های صحیح بپردازیم.

وی خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ می‌تواند به تقویت این بنگاه‌ها کمک کند. این معنای حمایت از تولید است که در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد.

میرزایی گفت: وقتی منابع در زمینه تجهیز بنگاه‌های اقتصادی و خرید تجهیزات به کار می‌افتد، عملاً زمینه برای رونق بخشیدن به تولید و خلق نقدینگی فراهم می‌شود. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی از جنگ و فشار اقتصادی به شدت آسیب دیده‌اند، این طور حمایت‌ها مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: همواره یکی از مهم‌ترین وظایف دولت و وزارت اقتصاد این است که منابع را به سمت و سوی درستی سوق دهند و از هدررفت آن‌ها ممانعت به عمل بیاورند.در شرایط فعلی، این موضوع اهمیت بیشتری دارد و باید بانک‌ها به کمک بیایند و وظیفه اجتماعی خود را انجام دهند.

او خاطرنشان کرد: شرایط حساسی را پشت سر می‌گذاریم و نیازمند همدلی تمامی نهادها و دستگاه‌ها هستیم. دیگر وزارت‌خانه‌ها نیز باید به کمک بیایند و به دولت کمک کنند تا از این شرایط عبور کند.

وی در پایان گفت: آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ به همت دولت و با کمک بانک‌های دولتی، موجب تسریع در فرآیند بازگشت ظرفیت تولید به حالت قبل از جنگ خواهد شد و مستقیما رویکرد خلق پول مولد و توسعه‌محور و مبتنی بر نیازهای بخش واقعی اقتصاد را اجرایی خواهد کرد و از اهمیت بالایی برخوردار است.