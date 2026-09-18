گلخانه‌داران بناب تأمین سوخت دوم یا سوخت جایگزین را از مهم‌ترین مطالبات خود عنوان کردند و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین پایدار سوخت مورد نیاز واحد‌های گلخانه‌ای شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در جریان این سفر، با حضور در شهرک گلخانه‌ای بناب، از بخش‌های مختلف تولید محصولات گلخانه‌ای بازدید کرد و در گفت‌و‌گو با گلخانه‌داران، در جریان روند تولید، ظرفیت‌های موجود و دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

وی همچنین با حضور در بارگاه‌های انگور بناب، از نزدیک در جریان فرآیند ورود، تیزابی‌کردن و فرآوری انگور و تبدیل آن به کشمش قرار گرفت و در ماه‌های شهریور و مهر، انگور تولیدی حدود ۱۷ استان کشور برای فرآوری به شهرستان بناب منتقل می‌شود و پس از طی فرآیند تیزابی و مراحل آماده‌سازی، محصول به واحد‌های فرآوری و بسته‌بندی کشمش ارسال می‌شود و همچنین کشمش فرآوری‌شده بناب نیز پس از بسته‌بندی در واحد‌های تخصصی، به بازار‌های صادراتی راه پیدا می‌کند و بخشی از این محصولات به کشور‌های حوزه خلیج فارس، اوراسیا و اروپا صادر می‌شود.

وی در این بازدیدها، ضمن گفت‌و‌گو با فعالان بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، در جریان مسائل و دغدغه‌های آنان در زمینه تولید، فرآوری، بازار، صادرات و تأمین نهاده‌های مورد نیاز قرار گرفت و مسائل و مطالبات بخش کشاورزی شهرستان بناب در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین و مدیریت منابع آب کشاورزی، نهاده‌های کشاورزی، قیمت و بازار فروش محصولات، حمایت از تولیدکنندگان، صادرات، تسهیلات بانکی، بیمه محصولات، تأمین و قیمت سموم کشاورزی، سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت.

ظرفیت‌های قابل توجه بناب در حوزه تولیدات کشاورزی، گلخانه‌ای، فرآوری انگور و تولید و صادرات کشمش، این شهرستان را به یکی از قطب‌های مهم بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی منطقه تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که فعالان این حوزه، رفع موانع تولید و حمایت هدفمند از آن را زمینه‌ساز افزایش ارزش افزوده، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال بیشتر می‌دانند.

برچسب ها: کشاورزی ، جهادکشاورزی
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