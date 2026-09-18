مدیرکل بنیاد مسکن گلستان در بازدید میدانی از طرح های «فانوس» بندرگز، روند اجرای طرح‌های خانه امید و نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و با صدور دستورات لازم، بر تأمین منابع مالی، تهیه مصالح ساختمانی و شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی این طرح ها تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی -  خسروی گفت: طرح ۵۶ واحدی نهضت ملی مسکن فانوس ۴ با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی در حال اجراست و طرح ۶۴ واحدی خانه امید در قالب فانوس ۳ نیز به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی رسیده است.

وی در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند اجرای طرح ها، خواستار پیگیری مستمر و جدی عوامل اجرایی برای تأمین نیاز‌های طرح و جلوگیری از وقفه در عملیات ساختمانی شد تا واحد‌های مسکونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

این بازدید در راستای نظارت میدانی، رفع موانع اجرایی و تسریع در اجرای طرح‌های مسکن و با هدف تحقق برنامه‌های بنیاد در حوزه تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه انجام شد.

برچسب ها: مسکن ، نهضت ملی مسکن
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تأکید بر شتاب‌بخشی عملیات اجرایی طرح های مسکن بندرگز
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