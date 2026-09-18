باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی- سید کاظم رضوی با اشاره به برگزاری بیستوششمین کنگره پزشکی هستهای کشور در تبریز اظهار کرد: این کنگره به میزبانی شهر تبریز برگزار شد و در جریان سه روز برگزاری آن، متخصصان و پژوهشگران حوزههای پزشکی هستهای، فیزیک پزشکی و داروسازی هستهای گردهم آمدند تا آخرین دستاوردها و یافتههای علمی این حوزه را ارائه و بررسی کنند.
وی افزود: یکی از ویژگیهای مهم این دوره، حضور گسترده جامعه علمی پزشکی هستهای کشور بود؛ بهطوری که بیش از ۴۵۰ متخصص، پژوهشگر و فعال علمی در این رویداد حضور داشتند و زمینه مناسبی برای تبادل تجربیات، ارائه یافتههای پژوهشی و گفتوگو درباره مسائل روز این حوزه فراهم شد.
رئیس انجمن علمی پزشکی هستهای ایران ادامه داد: بیش از ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه بیستوششمین کنگره پزشکی هستهای کشور ارسال شد که این حجم از آثار علمی، نشاندهنده گستردگی فعالیتهای پژوهشی و علمی انجامشده در حوزه پزشکی هستهای است.
رضوی گفت: در این کنگره تلاش شد موضوعات متنوع و بهروز مرتبط با پزشکی هستهای مورد توجه قرار گیرد و متخصصان درباره تازهترین یافتهها، روشهای تشخیصی و درمانی، فناوریهای نوین و دستاوردهای پژوهشی به ارائه مطالب بپردازند.
وی با بیان اینکه پزشکی هستهای امروز در بخشهای مختلف تشخیص و درمان کاربرد دارد، افزود: تحولات علمی و فناوری در این حوزه با سرعت قابل توجهی در حال انجام است و به همین دلیل برگزاری کنگرههای تخصصی فرصت مناسبی برای بهروزرسانی دانش متخصصان و آشنایی با تجربههای جدید فراهم میکند.
حضور متخصصان فیزیک پزشکی و داروسازی هستهای
رئیس بیستوششمین کنگره پزشکی هستهای کشور با اشاره به حضور گروههای مختلف تخصصی در این رویداد اظهار کرد: پزشکی هستهای یک حوزه میانرشتهای است و فعالیت در آن نیازمند همکاری و ارتباط میان متخصصان پزشکی هستهای، فیزیک پزشکی، داروسازی هستهای و سایر رشتههای مرتبط است.
رضوی ادامه داد: به همین دلیل در برنامه علمی کنگره تلاش شد زمینه حضور و مشارکت گروههای مختلف تخصصی فراهم شود تا مباحث از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد و ارتباط علمی میان این گروهها تقویت شود.
وی اضافه کرد: ارائه مقالات علمی، سخنرانیهای تخصصی و برگزاری نشستهای علمی، فرصت مناسبی ایجاد کرد تا پژوهشگران نتایج مطالعات خود را با دیگر متخصصان در میان بگذارند و درباره موضوعات مختلف این حوزه تبادل نظر کنند.
رضوی با اشاره به وجه بینالمللی بیستوششمین کنگره پزشکی هستهای کشور گفت: یکی دیگر از ویژگیهای این دوره، حضور سخنرانان و شرکتکنندگانی از کشورهای مختلف بود که در برنامههای علمی کنگره مشارکت داشتند.
رئیس انجمن علمی پزشکی هستهای ایران افزود: بخشی از سخنرانیهای علمی نیز به صورت برخط از کشورهای مختلف ارائه شد و این موضوع کمک کرد تا ارتباط میان جامعه علمی پزشکی هستهای ایران و متخصصان سایر کشورها در جریان برگزاری کنگره تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: حضور متخصصان خارجی، چه به صورت حضوری و چه از طریق ارتباطات برخط، فرصت مناسبی برای تبادل تجربه و آشنایی با آخرین مباحث علمی در سطح بینالمللی فراهم کرد.
پخش زنده کنگره به دو زبان فارسی و انگلیسی
رضوی با اشاره به استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای پوشش برنامههای کنگره اظهار کرد: طی سه روز برگزاری بیستوششمین کنگره پزشکی هستهای، برنامههای علمی به صورت زنده از طریق بستر آپارات پخش شد.
وی افزود: این پخش زنده به دو زبان فارسی و انگلیسی انجام گرفت تا علاوه بر شرکتکنندگان حاضر در محل برگزاری، متخصصان و علاقهمندان در نقاط مختلف جهان نیز بتوانند از مباحث علمی ارائهشده استفاده کنند.
رئیس بیستوششمین کنگره پزشکی هستهای کشور ادامه داد: استفاده از ظرفیت ارتباطات برخط باعث شد محدودیتهای جغرافیایی برای دسترسی به برنامههای علمی کنگره کاهش پیدا کند و سخنرانیها و مباحث مطرحشده در اختیار طیف گستردهتری از مخاطبان قرار گیرد.
رضوی با تأکید بر اهمیت تداوم ارتباط میان متخصصان گفت: کنگرههای علمی زمانی میتوانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند که ارتباطات ایجادشده در آنها پس از پایان برنامه نیز ادامه پیدا کند و زمینه همکاریهای علمی، پژوهشی و آموزشی میان متخصصان فراهم شود.
وی افزود: در حوزه پزشکی هستهای، تحولات علمی و فناوری با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و متخصصان باید به صورت مستمر دانش خود را بهروز کنند. برگزاری نشستهای تخصصی و کنگرههای علمی میتواند به انتقال تجربیات و آشنایی با روشها و دستاوردهای جدید کمک کند.
رئیس انجمن علمی پزشکی هستهای ایران خاطرنشان کرد: حضور بیش از ۴۵۰ متخصص و ارسال بیش از ۲۰۰ مقاله به این دوره از کنگره، ظرفیت علمی جامعه پزشکی هستهای کشور را نشان میدهد و بیانگر آن است که فعالیتهای پژوهشی و علمی در این حوزه در بخشهای مختلف کشور دنبال میشود.
رضوی با اشاره به میزبانی تبریز از این رویداد علمی گفت: برگزاری بیستوششمین کنگره پزشکی هستهای در تبریز فرصتی بود تا متخصصان از نقاط مختلف کشور در این شهر گردهم آیند و در کنار برنامههای علمی، از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی منطقه نیز بهرهمند شوند.
وی افزود: تبریز به عنوان یکی از شهرهای مهم علمی و دانشگاهی کشور، ظرفیت مناسبی برای میزبانی رویدادهای تخصصی دارد و برگزاری این کنگره نیز زمینهای برای افزایش تعامل میان جامعه پزشکی هستهای و مراکز علمی و درمانی استان آذربایجان شرقی فراهم کرد.
رضوی در پایان گفت: هدف اصلی از برگزاری چنین رویدادهایی، ایجاد فرصت برای ارائه یافتههای علمی، تبادل تجربیات، تقویت ارتباط میان متخصصان و حرکت در مسیر توسعه پزشکی هستهای است و امیدواریم دستاوردهای بیستوششمین کنگره پزشکی هستهای کشور نیز در ادامه مسیر علمی و درمانی این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.
ارسال ۲۰۷ مقاله علمی از سوی استادان، پژوهشگران و دانشجویان به دبیرخانه نانوساختارهای پیشرفته
زینب زینتلو دبیرهمایش نخستین کنفرانس ملی نانوساختارهای پیشرفته گفت: هدف از برگزاری این کنفرانس، ایجاد زمینه برای تبادل دانش و تجربه میان پژوهشگران و استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین، بهویژه نانوساختارهای پیشرفته، برای پاسخگویی به مسائل و نیازهای واقعی جامعه است.
وی با اشاره به ظرفیت فناوری نانو در حوزه محیطزیست اظهار کرد: یکی از محورهای مهم این رویداد، استفاده از دستاوردهای علمی و فناوریهای نوین برای کمک به رفع معضلات زیستمحیطی، توسعه انرژیهای پاک و حرکت به سمت آب و هوای سالم است.
دبیر همایش همچنین بر ضرورت پیوند میان دانشگاه و مسائل واقعی جامعه تأکید کرد و گفت: برگزاری این کنفرانس میتواند نخستین گام برای حرکت از پژوهش و ارائه مقاله به سمت اجرای راهکارهای علمی و عملی در حوزه محیطزیست باشد.
به گفته زینب زینتلو، بهرهگیری از نانوساختارهای پیشرفته و فناوریهای سبز میتواند در آینده زمینه ارائه راهکارهای مؤثر برای کاهش آلایندگی، بهبود کیفیت آب و هوا و استفاده بهینه از انرژی را فراهم کند.
در این رویداد همچنین بر تقویت ارتباط میان دانشگاه، دستگاههای اجرایی، صنایع و تشکلهای مردمی تأکید شد تا ظرفیتهای علمی و پژوهشی در مسیر حل مسائل زیستمحیطی منطقه، استان و کشور به کار گرفته شود.
در این نشست، فعالان و کنشگران حوزه محیطزیست شهرستان بناب نیز با طرح دیدگاهها و مطالبات خود، مهمترین دغدغهها و چالشهای زیستمحیطی منطقه را مطرح کردند و خواستار چارهاندیشی و ارائه راهکارهای عملی برای رفع این معضلات شدند. این رویداد، نشست مشترکی با کنشگران، فعالان محیط زیست و دوستدازان طبیعت از کارشناسان محیط زیست و استادان دانشگاه برای بررسی علمی و تخصصی این مشکلات و کمک به رفع تدریجی آنها تشکیل شود.
نخستین کنفرانس ملی نانوساختارهای پیشرفته در دانشگاه بناب، با تمرکز بر پیوند علم و فناوری با نیازهای واقعی جامعه، میتواند زمینهساز شکلگیری همکاریهای علمی و فناورانه و تبدیل ایدهها و دستاوردهای پژوهشی به راهکارهای اجرایی برای داشتن، هوای پاک، آب سالم و محیط زیست پایدار باشد، برگزار شد.