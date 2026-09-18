\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u06f3\u06f1\u06f3 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631\u06cc \u00ab\u062c\u0627\u0646\u200c\u0641\u062f\u0627\u06cc\u0627\u0646\u00bb\u060c \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0646\u0633\u062c\u0645 \u0648 \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0631\u0698\u0647 \u0631\u0641\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n