باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رژه بانوان در مراسم ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدایان» + فیلم

بانوان شرکت‌کننده در مراسم ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدایان» با حضور منسجم خود در این مراسم رژه رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مراسم ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدایان»، جمعی از بانوان شرکت‌کننده با حضور منسجم و هماهنگ، در این مراسم رژه رفتند.

 

مطالب مرتبط
رژه بانوان در مراسم ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدایان» + فیلم
young journalists club

حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم

رژه بانوان در مراسم ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدایان» + فیلم
young journalists club

جانفدایان یاد و خاطره قربانیان حمله به مراسم عروسی در سیریک را زنده کردند + فیلم

رژه بانوان در مراسم ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدایان» + فیلم
young journalists club

نمایش پهپادهای ایرانی در رزمایش «جان‌فدایان ایران» + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم
۳۶۴

حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
جانفدایان یاد و خاطره قربانیان حمله به مراسم عروسی در سیریک را زنده کردند + فیلم
۳۱۳

جانفدایان یاد و خاطره قربانیان حمله به مراسم عروسی در سیریک را زنده کردند + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
نمایش پهپادهای ایرانی در رزمایش «جان‌فدایان ایران» + فیلم
۳۰۰

نمایش پهپادهای ایرانی در رزمایش «جان‌فدایان ایران» + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
۲۰۱ شب ایستادگی؛ روایت حضور مردم در برابر دشمن + فیلم
۲۷۸

۲۰۱ شب ایستادگی؛ روایت حضور مردم در برابر دشمن + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
حضور دانشجویان علوم پزشکی با تصاویر هم‌کلاسی‌های شهیدشان در رزمایش «جان‌فدا» + فیلم
۲۴۰

حضور دانشجویان علوم پزشکی با تصاویر هم‌کلاسی‌های شهیدشان در رزمایش «جان‌فدا» + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha