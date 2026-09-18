خودرو‌هایی که بیش از سه مرتبه در هفته سوخت گیری کنند توقیف می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-  معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری میناب گفت: با توجه به صف‌های طولانی بنزین در این شهرستان، طرح جدید سوخت گیری در حال اجراست.

علی بلاک افزود: برابر مصوبه کمیسیون قاچاق کالا و ارز شهرستان میناب، سوخت گیری در ۱۶ جایگاه این شهرستان به صورت سه مرحله ایی شد، یعنی هر خودرو فقط می‌تواند سه بار در یک هفته بنزین بزند.

وی گفت: برابر دستور مرجع قضایی افرادی که اقدا به سوخت گیری غیر متعارف و بیش از سه مرتبه کنند علاوه بر جریمه مالی و توقیف ۶ ماهه خودرو، کارت سوخت ابطال و پلاک خودرو نیز توقیف میشود.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری میناب افزود: قبل از اجرای این طرح شاهد صف‌های طولانی بنزین بیش از یک کیلومتر در جایگاه‌های داشتیم که با اجرای این طرح مشکل حل شده و دیگر صف بنزین مشاهده نمی‌شود.

بلاک گفت: طی چند روز گذشته با همکاری نیروی انتظامی بیش از ۲۰ هزار لیتر بنزین قاچاق کشف شد.

برچسب ها: جایگاه سوخت ، هرمزگان
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