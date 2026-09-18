باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-احمد رضا جودتی رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با قدر دانی از زحمات عوامل و کارکنان اورژانس استان و با اشاره به اینکه در یک سال گذشته به دلیل حساسیت شرایط کشور سعی کردیم تمام توان خود را برای خدمت به مردم به کار بگیریم گفت: در کشور عرصه‌های امنیت، آموزش و پرورش و عرصه سلامت مهمترین موضوعات هستند و درعرصه سلامت شما پیشران این عرصه هستید.

وی با تاکید اینکه ما در عرصه امنیت جامعه مدیون نیرو‌های نظامی و انتظامی هستیم گفت: نقش ما در عرصه سلامت کشور برای همگان روشن است بیشترین کمک به مصدومان قبل از رسیدن به بیمارستان توسط همکاران ما در اورژانس انجام می‌شود که هم رضایت الهی و هم رضایت ملت را در پی دارد.

سعید قدیمی رییس اورژانس استان هم با تبریک روز ملی اورژانس، کلنگ زنی مرکز فرماندهی فاز ۴ سهند را یکی ازبرنامه‌های این هفته اورژانس استان دانست و گفت: لبخند رضایت مردم از عملکرد ما بسیار مهم است و در همین راستا تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم.

وی افزود: همچنین رضایت همکاران ما در اولویت‌های اقدامات است و در یک سال اخیر مطالبات همکاران با همت مسئولان استانی به ثمر نشست و مردم قدرشناس ما زحمات ما را در یک سال اخیر به عینه دیدند و تمامی هم و غم مادر راستای جلب رضایت مردم است.



