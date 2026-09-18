مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، با انتقاد از جنگ دولت ترامپ علیه ایران، گفت واشنگتن در این درگیری گرفتار شده و گزینه مناسبی برای خروج از آن ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی در دولت جو بایدن، با انتقاد از جنگ آمریکا علیه ایران، گفت واشنگتن در این درگیری گرفتار شده و گزینه مناسبی برای خروج از آن ندارد.
سالیوان در گفتوگو با شبکه خبری «اماسانبیسی» هشدار داد که جنگ علیه ایران تنها «گزینههایی بد» پیش روی آمریکا باقی گذاشته است.
وی افزود: «جنگی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، علیه ایران به راه انداخته، به بهای صرف میلیاردها دلار و اختصاص تقریباً نیمی از نیروی دریایی کشور و بخش عمدهای از نیروهای ویژه ما انجام میشود تا بتوانیم تنگه را اندکی باز کنیم.»
سالیوان تأکید کرد: «ما در این جنگ گیر افتادهایم و هیچ راه خروج مناسبی از آن وجود ندارد.»
مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، با اشاره به وضعیت تردد کشتیها در تنگه هرمز گفت ادعای دونالد ترامپ درباره بازگشایی این آبراه، حتی بهطور محدود، با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد.
منبع: .ms.now