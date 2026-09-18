باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پرچم‌گردانی بانوان در اجتماع بزرگ مردم جان فدای ایران در تهران + فیلم

بانوان حاضر در رزمایش و اجتماع بزرگ مردم جان فدای ایران در تهران، با در دست داشتن پرچم ایران در این مراسم حضور یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانوان حاضر در رزمایش و اجتماع بزرگ مردم جان فدای ایران در تهران، با به اهتراز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم حضور یافتند.

 

مطالب مرتبط
پرچم‌گردانی بانوان در اجتماع بزرگ مردم جان فدای ایران در تهران + فیلم
young journalists club

نمایش پهپادهای ایرانی در رزمایش «جان‌فدایان ایران» + فیلم

پرچم‌گردانی بانوان در اجتماع بزرگ مردم جان فدای ایران در تهران + فیلم
young journalists club

جانفدایان یاد و خاطره قربانیان حمله به مراسم عروسی در سیریک را زنده کردند + فیلم

پرچم‌گردانی بانوان در اجتماع بزرگ مردم جان فدای ایران در تهران + فیلم
young journalists club

حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم
۳۶۴

حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
جانفدایان یاد و خاطره قربانیان حمله به مراسم عروسی در سیریک را زنده کردند + فیلم
۳۱۳

جانفدایان یاد و خاطره قربانیان حمله به مراسم عروسی در سیریک را زنده کردند + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
نمایش پهپادهای ایرانی در رزمایش «جان‌فدایان ایران» + فیلم
۳۰۰

نمایش پهپادهای ایرانی در رزمایش «جان‌فدایان ایران» + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
۲۰۱ شب ایستادگی؛ روایت حضور مردم در برابر دشمن + فیلم
۲۷۸

۲۰۱ شب ایستادگی؛ روایت حضور مردم در برابر دشمن + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
حضور دانشجویان علوم پزشکی با تصاویر هم‌کلاسی‌های شهیدشان در رزمایش «جان‌فدا» + فیلم
۲۴۰

حضور دانشجویان علوم پزشکی با تصاویر هم‌کلاسی‌های شهیدشان در رزمایش «جان‌فدا» + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha