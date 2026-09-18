کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به وقوع بارندگی، کشاورزان نسبت به کنترل و جلوگیری از ورود روان‌آب به باغات و مزارع اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به وقوع بارندگی، کشاورزان نسبت به کنترل و جلوگیری از ورود روان‌آب به باغات و مزارع اقدام کنند.

وی با تاکید بر انتقال محصولات برداشت شده به انبار و مکان‌های مسقف افزود: با توجه به رخداد بارندگی تنظیم و مدیریت آبیاری و خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات و مزارع در دستور کار قرار بگیرد.

غلامی ادامه داد: کشاورزان نسبت به جمع‌آوری سرشاخه‌ها و میوه‌های آلوده قبل و بعد از وزش باد اقدام کنند.

 کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر خودداری از محلول سم‌پاشی در باغات و مزارع به دلیل گرد و خاک گفت: خودداری از چرای دام در مراتع به دلیل گرد و خاک و بستن دریچه‌های پرواز زنبور عسل به علت گرد و خاک از جمله اقداماتی است که بهره‌برداران باید طی روزهای آتی باید مدنظر خود قرار دهند.

براساس آمار مجموع بارش کشور از ابتدای سال آبی تا سوم شهریور ماه ۲۳۳.۹ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۱۳۵.۴ میلی متر و بلندمدت ۲۳۲.۴ میلی متر بوده که این امر رشد ۷۲.۸ درصدی نسبت به سال قبل  و ۰.۷ درصدی دوره نرمال نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی بعد از ظهر جمعه با گذر موج تراز میانی از شمال غرب کشور در منطقه آذربایجان و اردبیل، افزایش ابر، وزش باد گاهی خیزش گردوخاک یا رگبارو رعد و برق پراکنده پیش‌بینی می‌شود. همچنین با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر ابرناکی و بارش در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران آغاز می‌شود.

روز شنبه در آذربایجان شرقی و زنجان رگبار پراکنده، در سواحل دریای خزر ابرناکی و بارش باران رخ می‌دهد. یکشنبه در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز ابرناکی و بارش باران قابل پیش‌بینی است.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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