آمریکا در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ایران، خروج رسمی خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ایالات متحده شامگاه پنج‌شنبه اعلام کرد که به‌طور رسمی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج شده است؛ اقدامی که واشنگتن آن را در واکنش به آنچه «ادبیات ضدآمریکایی» و مماشات این نهاد با حکومتهای سرکوبگر ادعا می کند، انجام داده است.

پایگاه خبری «عاجل» به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا نوشت که واشنگتن شورای حقوق بشر سازمان ملل را به ترویج مواضع ضدآمریکایی و رویکردی همراه با مماشات در قبال رژیم‌های سرکوبگر متهم کرده است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده ایالات متحده در جنگ علیه ایران به یک «نقطه عطف حیاتی» نزدیک می‌شود و «تمامی گزینه‌ها روی میز است».

همچنین واشنگتن تأکید کرده است که دولت ترامپ به اجرای کارزار فشار مالی خود علیه ایران ادامه خواهد داد.

منبع: عاجل

برچسب ها: سازمان ملل ، حقوق بشر
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