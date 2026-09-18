باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - پروژه شهر آبی شیراز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تفریحی و گردشگری کشور، اکنون با دستیابی به پیشرفت فیزیکی ۹۴ درصد، در شرایطی قرار دارد که مراحل نهایی کنترل کیفی تجهیزات و سنجش‌های ایمنی را تجربه می‌کند تا بستر‌های لازم برای ارائه خدمات استاندارد به شهروندان فراهم شود.

محمد امین، معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز، در این خصوص در پنجمین مرحله از فرآیند تست و ارزیابی شهر آبی، از آغاز تست انسانی تجهیزات این مجموعه خبر داد و اظهار داشت: پیش از این مرحله، تست‌های هیدرولیکی، تست با وزنه و تست با آدمک انجام شده و خوشبختانه این مراحل با موفقیت پشت سر گذاشته شده است.

او با اشاره به انجام تست انسانی کنترل‌شده سرسره‌های شهر آبی افزود: در این مرحله، عوامل فنی و اجرایی پروژه و همچنین پرسنل مجموعه سازنده، برای انجام تست‌های انسانی مشارکت کرده‌اند و بخشی از این تست‌ها در حال انجام است و سایر تست‌ها نیز در ادامه تکمیل خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز هدف از انجام این تست‌ها را بررسی عملکرد تجهیزات در شرایط واقعی و شناسایی و رفع نواقص احتمالی پیش از بهره‌برداری عنوان کرد و افزود: فرآیند تست دقیقاً برای شناسایی همین موارد انجام می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه نقص، موارد شناسایی و برای رفع آنها اقدام خواهد شد.

امین ادامه داد: پس از تکمیل تست‌های انسانی، کنترل دبی آب و بررسی‌های نهایی عملکرد تجهیزات انجام می‌شود و پس از تأیید‌های فنی، فرآیند آماده‌سازی برای بهره‌برداری دنبال خواهد شد.

او با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی شهر آبی شیراز در حال حاضر به حدود ۹۴ درصد رسیده است، گفت: بخش شرقی مجموعه شامل رودخانه خروشان، استخر موج و ۱۲ سرسره بزرگسال به مرحله تست رسیده و طی حدود ۱۵ روز، فرآیند تست تجهیزات این بخش دنبال شده است. در ادامه نیز با تکمیل بخش غربی، سایر تجهیزات این قسمت وارد فرآیند آزمایش و ارزیابی خواهند شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز همچنین با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه بیان کرد: شهر آبی در زمان اوج استفاده، ظرفیت حضور همزمان حدود ۴۵۰۰ نفر را خواهد داشت و در طول یک روز نیز ظرفیت پذیرش حدود ۲۵ هزار نفر با احتساب فاز‌های مختلف مجموعه پیش‌بینی شده است.

امین با تأکید بر اینکه بوستان آبی تنها یکی از بخش‌های شهر آبی شیراز است، افزود: این مجموعه در کنار بوستان آبی، ۲۱ فرصت سرمایه‌گذاری گردشگری، تفریحی و ورزشی را دربرمی‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به مجموعه آب‌درمانی، استخر موج، سایت غواصی، شهربازی، بیلیارد، بولینگ و بدنسازی اشاره کرد.

او همچنین خاطرنشان کرد: زمان بهره‌برداری به تکمیل عملیات اجرایی، انجام تست‌ها، رفع نواقص و تأیید‌های نهایی بستگی دارد و مدیریت شهری تلاش می‌کند تمامی این مراحل با دقت لازم انجام شود تا مجموعه در سریع‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شود.

مدیریت شهری شیراز با اولویت‌بخشی به استاندارد‌های ایمنی و تکمیل دقیق فرایند‌های فنی، فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از این مجموعه تفریحی و گردشگری را دنبال می‌کند تا بستر مناسبی برای ارائه خدمات به شهروندان و گردشگران فراهم آید‌.