باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - کیارش شیراوند، کارگردان فیلم کوتاه «محله»، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حضور در پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ اظهار کرد: امسال در بخش مسابقه ملی این جشنواره راه پیدا کرده‌ام. سال گذشته نیز در دوره چهاردهم، دو فیلم در بخش جشنواره داشتم و تنها تفاوت امسال این است که پیش‌تر دو فیلم داستانی ارائه کرده بودم و اکنون یک فیلم مستند در بخش مسابقه ملی دارم.

وی درباره موضوع اثر خود توضیح داد: کار من درباره شخصی است که پس از سالیان سال به محله قدیمی خود بازمی‌گردد؛ چراکه بخشی از هویت هر فرد به محله‌اش گره خورده است. با آقای مهندسیان که از آشنایان هستند صحبت می‌کردم و ایشان می‌گفتند هر وقت دلم می‌گیرد به محله قدیمی‌ام برمی‌گردم تا دوستان و آشنایان را ببینم،

وی همچنین می‌گفت حتی اخلاق بقال سر کوچه ما در حس آن روز ما تاثیر دارد، حتی معماری محله نیز بر خلق‌وخوی ما اثر می‌گذارد. این حرف برای من بسیار جالب بود و تصمیم گرفتم این مستند را بسازم.

شیراوند ادامه داد: محله ما سیدخندان است که در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز آسیب دید، اما مردم محله با همدلی و کمک یکدیگر توانستند از این بحران بیرون بیایند؛ زیرا حس تعلق به محله موجب تاب‌آوری اجتماعی و احساس تعلق به یک مکان و یک جامعه متحد می‌شود. در محله ما مردم همه با هم فامیل‌اند، کسی به کسی بدی نمی‌کند و همه ما غریبه نیستیم. این ایده اصلی مستند من است.

این کارگردان درباره نقش جشنواره در حمایت از جوانان گفت: جشنواره فیلم ۱۰۰ می‌تواند برای جوانان علاقه‌مند راهگشا باشد تا خود را محک بزنند. من خودم چند فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای ساخته‌ام که همه در جشنواره حضور داشته‌اند. توصیه من به جوانانی که تازه فیلم‌سازی را شروع کرده‌اند این است که حتماً فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای بسازند. برخی می‌گویند فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای شعاری می‌شود و ساخت آن بسیار سخت است؛ بله قبول دارم سخت است، چون باید در کمترین زمان ممکن داستان و اندیشه خود را بیان کنید، اما این سختی یک ویژگی مثبت را در فیلم‌ساز پرورش می‌دهد. اگر بتوانید فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای بسازید که همه آن را بفهمند و با آن ارتباط بگیرند، قطعاً می‌توانید فیلم ۱۰ تا ۱۵ دقیقه‌ای نیز بسازید.

وی افزود: فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای از لحاظ تولیدی و بسیاری از جنبه‌ها راحت‌تر از فیلم‌های کوتاه ۱۰ تا ۱۵ دقیقه‌ای است؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنم جوانان خود را به چالش داستان‌سرایی در کمترین زمان ممکن بسپارند تا هم تجربه کافی به دست آورند و هم در جشنواره‌هایی مانند جشنواره ۱۰۰ شرکت کنند.

شیراوند خاطرنشان کرد: تا آنجا که می‌دانم جشنواره فیلم ۱۰۰ یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های زیر دو دقیقه در خاورمیانه و حتی آسیاست. این جشنواره با افتخار ۱۵ دوره برگزار شده و امیدوارم در ادامه نیز برگزار شود. بسیاری از فیلم‌سازان فیلم بلند که امروز مشغول کار هستند، فعالیت خود را از جشنواره ۱۰۰ شروع کرده‌اند و بسیاری از دوستان من نیز فیلم‌های کوتاه موفقی ساخته‌اند که از همین جشنواره آغاز کرده‌اند.

وی در پایان گفت: فیلم کوتاه من شاتر، با زمان ۱۶ دقیقه نیز یک ماه دیگر در جشنواره فیلم کوتاه تهران اکران خواهد شد. به نظرم فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای بهترین نقطه آغاز برای هنرجو‌ها و فیلم‌سازان جوان است.