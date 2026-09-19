رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن از تولید روزانه ۳ هزار و ۲۰۰ تن تخم مرغ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر تولید تخم مرغ متناسب نیاز کشور است که براین اساس مشکلی در قیمت نداریم.

به گفته وی، انجمن تخم مرغ شناسنامه دار و نهادهای بالادستی پیگیر اجرای قانون شناسنامه دار شدن کالاهای کشاورزی با اولویت تخم مرغ به ثمر می رسد که با تحقق این موضوع شاهد ثبات قیمت در بازار خواهیم بود.

طلاکش ادامه داد: با شناسنامه دار شدن تخم مرغ دیگر شاهد تفاوت قیمت از مغازه ای به مغازه دیگر نیستیم.

دبیر فدراسیون طیور با بیان اینکه تخم مرغ ارزانترین پروتئین در سبد مصرفی خانوار است، افزود: طبق روال همه ساله مصرف در نیمه دوم سال افزایش می یابد که با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف در این ایام‌ مشکلی در تامین نداریم.

وی تولید روزانه تخم مرغ را ۳ هزار و ۲۰۰ تن اعلام کرد و گفت: طی ماه های آبان و آذر تولید روزانه تخم مرغ به ۳ هزار و ۵۰۰ تن می رسد.

طلاکش قیمت هر شانه تخم مرغ فله ۴۸۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته بندی در فروشگاه های زنجیره ای ۵۵۳ هزار تومان است و شرایط بازار به اقتصاد مصرف کننده بستگی دارد و تازمانیکه دولت رقم کالابرگ را اصلاح نکند و از طرفی محدود به کالاهای افزایش قیمت ناشی از آزادسازی نباشد، تغییری در میزان مصرف نخواهیم داشت.