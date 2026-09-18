اردوی آماده‌سازی تیم ملی اسکیت سرعت ایران برای حضور در بازی‌های جهانی پاراگوئه، از روز ۲۸ شهریورماه در سرخ‌رود مازندران آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی ملی‌پوشان اسکیت سرعت ایران برای حضور در بازی‌های جهانی پاراگوئه، اردوی تیم ملی از روز ۲۸ شهریورماه تا چهارم مهرماه به میزبانی سرخ‌رود استان مازندران برگزار خواهد شد.

در این مرحله از اردو، امیرمهدی یاحقی در بخش پسران و یسنا حق‌نظری در بخش دختران، تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی دنبال خواهند کرد تا با آمادگی هرچه بیشتر راهی این رویداد مهم بین‌المللی شوند.

کادر فنی تیم ملی در بخش پسران را محمد آرزومند به عنوان سرمربی و محمد صالحی به عنوان مربی تشکیل می‌دهند و نیلوفر مردانی نیز به عنوان مربی، مسئولیت هدایت و نظارت بر تمرینات بخش دختران را برعهده خواهد داشت.

ملی‌پوشان اسکیت سرعت در این اردو، تمرینات تخصصی و برنامه‌های آماده‌سازی پیش‌بینی‌شده از سوی کادر فنی را دنبال خواهند کرد. 

این اردو یکی از مراحل برنامه آماده‌سازی کادرفنی برای حضور در بازی‌های جهانی پاراگوئه به شمار می‌رود.

برچسب ها: اسکیت ، فدراسیون اسکیت
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