رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک نوزاد از تولید ماهانه ۶.۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد خبر داد و گفت: براساس آمار ماهانه ۵ تا ۵.۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد در کشور مصرف می‌شود که این میزان مازاد بر نیاز کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با بیان اینکه قیمت شیرخشک نوزاد تغییری نداشته است،گفت: در حال حاضر شیرخشک همانند قیمت های قبل عرضه می شود.

به گفته وی، در شرایط کنونی تولید شیرخشک نوزاد مازاد بر نیاز کشور است که براین اساس ۵۰ درصد نیاز ذخایر استراتژیک داریم‌.

تحویل زاده ادامه داد: تخصیص ارز به واردات مواد اولیه در حال انجام است که براین اساس مشکلی در تولید و عرضه نداریم‌.

این مقام مسئول تولید ماهانه شیر خشک نوزاد را ۶ تا ۶.۵ میلیون قوطی اعلام کرد و افزود: براساس آمار مصرف ماهانه شیر خشک ۵ تا ۵.۵ میلیون قوطی است.

وی قیمت هر قوطی شیرخشک نوزاد را ۲۹۰ تا ۳۳۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: خانوارها محدودیتی در خرید شیر خشک با نرخ آزاد ندارند، اما ماهانه ۸ قوطی با نرخ دولتی و کدملی نوزاد شیرخشک خریداری می کنند.

برچسب ها: تولید شیرخشک ، قیمت شیرخشک
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