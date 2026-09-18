باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری در خطبههای نمازجمعه تهران که در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به اهمیت خانواده و نسبت آن با زیست اجتماعی انسان، گفت: فرهنگ مدرن غربی با ترویج بیعفتی و بیبندوباری، آسیبهای گستردهای به بنیان خانواده وارد کرده و امروز خود جوامع غربی با پیامدهای این روند مواجه هستند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بیان کرد: جاهلیت مدرن با برافراشتن پرچم بیحیایی، بیعفتی و هرزگی و با عبور از خطوط وحیانی و زیر پا گذاشتن مرزهای اخلاقی، با اصالت بخشیدن به لذت و هوسرانی، یکی از بزرگترین جنایتها علیه بشریت را با آسیب زدن به بنیان خانواده مرتکب شده است.
خطیب نمازجمعه تهران اظهار کرد: سازندگان این فرهنگ با استفاده از ظرفیت علم، فناوری و هنر و همچنین با فلسفهسازی و تکیه بر قدرتهای گسترده خود، فرهنگ منحط را به دیگر جوامع عرضه کردند و در یک شبیخون فرهنگی گسترده، زندگی بسیاری از جوامع را تحت تأثیر قرار دادند.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با اشاره به اینکه پیامدهای این روند پیش از دیگران متوجه خود جوامع غربی شده است، اظهار کرد: امروز خورشید خانواده، که خورشید همه فضیلتهاست، در غرب در حال غروب است و بسیاری از مردم در این جوامع با پیامدهای فروپاشی خانواده مواجه شدهاند.
امام جمعه موقت تهران گفت: غرب با دامن زدن به بیبندوباری و هرزگی و قانونیسازی برخی مظاهر بیعفتی و بیحیایی، با سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه بیخانواده است و آثار و تبعات این روند دامنگیر خود آنها شده است.
خطیب نمازجمعه تهران ازدواج را یک امر مقدس و از مهمترین پیوندهای میان زن و مرد دانست و اضافه کرد: ازدواج نخستین مدرسه عشق، وفا، محبت، مسئولیتپذیری و تربیت نسل است؛ اما در جوامع غربی از رونق افتاده و تمایل به تشکیل خانواده در بسیاری از موارد کاهش یافته است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بیان کرد: در چنین شرایطی، روابط زودگذر و خالی از تعهد گسترش پیدا کرده، تجرد قطعی افزایش یافته و شکلهای دیگری از روابط جایگزین خانواده شده است.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با اشاره به وضعیت طلاق در برخی جوامع غربی عنوان کرد: طلاق به یک امر عادی و گسترده تبدیل شده و بنیان خانوادههایی که همچنان وجود دارند نیز در موارد زیادی در معرض تزلزل و فروپاشی قرار گرفته است؛ بهگونهای که در برخی موارد حتی طلاق به عنوان یک امر مثبت تلقی میشود.
امام جمعه موقت تهران کودکان را از مهمترین قربانیان تضعیف خانواده دانست و اظهار کرد: کودکانی که خارج از پیمان ازدواج متولد میشوند یا در خانوادههای متزلزل رشد میکنند، با مشکلات و آسیبهای فراوانی روبهرو هستند و بسیاری از آنها در حسرت آغوش گرم پدر و خانواده پایدار زندگی میکنند.
خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: با فروپاشی و تزلزل بنیان خانواده، آسیبهای دیگری نیز پدید میآید؛ از جمله فقر عاطفی، مشکلات و بیماریهای روانی، تنهایی، انواع ترسها و اضطرابها، افسردگی، خشونت، خودکشی و پناه بردن به مواد مخدر، روانگردانها و مشروبات الکلی.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با بیان اینکه جامعه غربی را باید از این منظر مورد مطالعه قرار داد، گفت: امروز این فرهنگ منحط را هم به عنوان یک عبرت و عبرتکده پیش روی خود داریم و هم باید آن را به عنوان یک متهم بزرگ در زمینه آسیب زدن به بنیان خانوادهها از طریق ترویج بیعفتی و بیبندوباری مورد توجه قرار دهیم.
خطیب نمازجمعه تهران اضافه کرد: این فرهنگ همچنین به عنوان یک مهاجم غدار، مکار و خطرناک به فرهنگ ما شبیخون زده است و نباید نسبت به این مسئله غفلت کرد.
خطیب جمعه تهران در ادامه به نگاه سلطهگران به مسئله خانواده اشاره کرد و گفت: از نگاه استکبار جهانی و بر اساس تجربهها و مطالعاتی که داشتهاند، یکی از راههای میانبر برای سلطه بر جوامع و استعمار آنها، ترویج بیعفتی، بیبندوباری و هرزگی و در نتیجه تضعیف خانواده است.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: جامعه بیخانواده، انسان بیخانواده تربیت میکند؛ انسانی که بیتعلق، بیهویت و بیوطن میشود و در چنین شرایطی، سلطه بر جامعه و در اختیار گرفتن منابع و ذخایر آن برای سلطهگران آسانتر خواهد بود.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری تأکید کرد: بنابراین باید مسئله خانواده را به عنوان یکی از موضوعات اساسی و سرنوشتساز جامعه جدی گرفت و نسبت به تهاجم فرهنگی و تلاش برای تضعیف بنیان خانواده هوشیار بود.
مقاومت ملی ایرانیان در سنگر خانواده شکل گرفته است
خطیب نمازجمعه تهران در ادامه با اشاره به جایگاه خانواده در فرهنگ ایرانی و اسلامی، گفت: ملت ایران در پرتو اسلام، مکتب اهلبیت (ع) و تاریخ و تمدن کهن خود، دارای یک مزیت برجسته به نام خانواده است و در جهان به عنوان ملتی خانوادهدار، خانوادهدوست و دارای پیوندهای عمیق عاطفی شناخته میشود.
امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: این ویژگی از یک سو مانعی بزرگ در برابر سلطه بر ملت ایران است و از سوی دیگر برای دشمنان رشکبرانگیز است؛ آنها مقاومت ملی ایرانیان را متکی به سنگر خانواده میدانند و به همین دلیل تلاش برای ضربه زدن به خانواده در ایران را دنبال میکنند.
خطیب جمعه تهران ادامه داد: وقتی پیوندهای درونی، عواطف، مهر و محبت و مواسات میان مردم ایران را میبینند و مقاومت نرم ایرانیان را مشاهده میکنند، این ظرفیت را یک مانع جدی در برابر اهداف خود میدانند.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با بیان اینکه «انقلاب اسلامی ایران در حقیقت معجزه خانواده بود»، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب خانوادگی بود. در بسیاری از ملتها، انقلابها با محوریت احزاب و اصناف شکل گرفت، اما در ایران انقلاب، انقلاب مردم بود و خانواده در آن حضور داشت.
خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: ملت ایران بر اساس سابقه تربیتی خود، ملتی اهلبیتی، خانوادهدار و خانوادهدوست است و این واقعیت را میتوان در سیره پیامبر اعظم (ص) و اهلبیت عصمت و طهارت (ع) نیز مشاهده کرد؛ حضوری که در عرصههای علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و انقلابی، حضوری خانوادگی بود و اهلبیت (ع) در میدانهای مختلف در کنار یکدیگر حضور داشتند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: در جریان انقلاب اسلامی، معجزه خانواده مؤمن، مجاهد، عفیف، شجاع، غیور، وفادار و ایثارگر را مشاهده کردیم و مردم ایران انقلاب سال ۱۳۵۷ را به صورت خانوادگی و با رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رساندند.
امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: در دفاع مقدس نیز خانوادهها در میدان بودند و خانهها به پرورشگاه مجاهدان و رزمندگان سلحشور تبدیل شدند. ستارههای درخشان آسمان ایران، از مجاهدان و شهیدان بزرگ گرفته تا چهرههای تابناک دفاع مقدس، محصول خانوادههایی بودند که در فضای محبت، تربیت دینی و الهی رشد کرده بودند.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری نقش مادران و همسران رزمندگان در دوران دفاع مقدس را موضوعی گسترده و شایسته روایت و ثبت دانست و تصریح کرد: بدون حضور مادران، همسران، نوجوانان و خانوادهها، ملت ایران نمیتوانست از عهده جنگی که علیه کشور شکل گرفته بود، برآید.
خطیب نمازجمعه تهران تأکید کرد: این خانواده بود که ملت ایران را پیروز کرد؛ خانوادهای متکی بر ایمان و پرورشیافته در خانههای خدا و مساجد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به حضور گسترده مردم در مناسبتهای مختلف انقلاب گفت: در طول دوران انقلاب نیز بارها معجزه خانواده را دیدهایم؛ حضورهای میلیونی مردم در راهپیماییهای ۲۲ بهمن، روز قدس، نمازهای جمعه و دیگر اجتماعات بزرگ، عمدتاً حضوری خانوادگی بوده است.
امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: ملت ایران حضور فتنهشکن خود را نیز به برکت خانواده و با حضور خانوادگی در میدان رقم زده است.
حجتالاسلام حاج علیاکبری با اشاره به دفاع مقدس اخیر اظهار کرد: در این دوره، جلوه ویژهای از حضور خانوادهها را شاهد بودیم و بسیاری از دانشمندان، سرداران و مردم ایران به صورت خانوادگی به شهادت رسیدند.
خطیب نمازجمعه تهران تصریح کرد: رهبر بزرگ، مجاهد، مظلوم و شهید ما نیز خانوادگی به شهادت رسید و بسیاری از رزمندگان، دانشمندان و مردم عزیز ایران در این حوادث، همراه با اعضای خانواده خود به شهادت رسیدند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: بسیاری از سیاستمداران و چهرههای مختلف نیز در جریان این حوادث، همسر و فرزند خود را از دست دادند و این واقعیتی است که پیش چشم همه قرار دارد.
حجتالاسلام حاج علیاکبری با اشاره به دیدار اخیر خود با یکی از خانوادههای شهدا در اطراف تهران بیان کرد: در این خانواده، ۱۱ نفر از اعضای خانواده، از پدربزرگ و مادربزرگ تا فرزندان و نوهها، به شهادت رسیده بودند؛ با این حال، بازماندگان این خانواده همچنان مقاوم و سربلند بودند.
امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: اعضای این خانواده نقل میکردند که گروهی ۱۴ نفره بودند که هر شب به سمت تجمعات شبانه میرفتند؛ اما دشمن، با همراهی و هدایت منافقین، این بیت مجاهد و نورانی را یکپارچه مورد حمله قرار داد و اکثر قریب به اتفاق اعضای این خانواده به شهادت رسیدند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: این ویژگی ملت ایران است؛ خانواده در لحظات سخت در میدان حضور دارد و در برابر دشمن مقاومت میکند.
خطیب نماز جمعه تهران در پایان این بخش از سخنان خود با اشاره به تجمعات شبانه بیش از ۲۰۰ شب گذشته اظهار کرد: امروز نیز در این تجمعات، خانوادهها حضور دارند و محور این حضور، بانوان و مادران هستند که همراه با پدرها، پدربزرگها، مادربزرگها، کودکان و نوجوانان در میدان حاضر میشوند.
امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: جلوه ویژه این شبها، حضور خانوادههاست؛ خانوادهای که در لحظات حساس اجتماعی و تاریخی، کنار یکدیگر میایستد و از هویت، ایمان و میهن خود دفاع میکند.
خانواده باید در تمام سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد
حجتالاسلام حاجعلیاکبری در ادامه با اشاره به نقش خانواده در حرکت جامعه اسلامی به سمت آینده مطلوب، گفت: اگر بخواهیم برای ظهور حرکت کنیم و انشاءالله به سمت آن تمدن بزرگ اسلامی پیش برویم، راهی جز خانواده نداریم و این حرکت باید خانوادگی باشد.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: حرکت خانوادگی نیز راهی جز حفظ عفت، حیا و عفاف در جامعه ندارد و صیانت از این ارزشها باید به عنوان یکی از الزامات اساسی حفظ بنیان خانواده مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به تلاش دشمن برای تغییر سبک زندگی در ایران اظهار کرد: امید دشمن به «اندلسیزه کردن ایران» و بازگرداندن فرهنگ منحط دوران ستمشاهی است و این هدف، به دلیل غفلتها، بیعملیها و بدعملیها، میتواند به خانواده آسیب وارد کند.
حجتالاسلام حاج علیاکبری بیان کرد: خانواده در جامعه ما مظلوم است و در حال آسیب دیدن است؛ در جامعه خود ما ازدواج سیر کاهشی پیدا کرده، طلاق سیر افزایشی دارد و نرخ باروری نیز کاهش یافته است. اینها علائم بسیار مهم و البته خطرناکی هستند که باید همه به آنها توجه کنیم.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نتایج برخی پیمایشها و مطالعات درباره وضعیت خانواده ادامه داد: عوامل اجتماعی و اقتصادی در وضعیت خانواده مؤثر هستند، اما در میان مجموعه عوامل، سبک زندگی نقش بسیار مهمی دارد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با تأکید بر اهمیت مسائل اقتصادی گفت: این سخنان را از سر مطالعه و تحقیق عرض میکنم؛ عامل اقتصاد بسیار مهم است. مسکن، اشتغال، درآمد و وضعیت معیشت خانواده، هم در تشکیل خانواده و هم در حفظ آن و همچنین در فرزندآوری اهمیت زیادی دارد، اما در کنار عوامل اقتصادی، عوامل دیگری نیز وجود دارند و حتی مهمتر از عامل اقتصادی، عامل فرهنگی است؛ یعنی مسئله تغییر سبک زندگی.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری ادامه داد: ترویج بیبندوباری، هرزگی و عریانگرایی در جامعه، از جمله مسائلی است که خطر اصلی را متوجه خانواده میکند و باید نسبت به پیامدهای آن هوشیار بود.
امام جمعه موقت تهران با تأکید بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مسئله خانواده گفت: امیدواریم خداوند توفیق دهد در یک رستاخیز جمعی، همه ما دست به دست هم بدهیم و سیاستگذاران و مسئولان در همه بخشها، امر راهبردی فرهنگ و سبک زندگی را با عنایت ویژه به موضوع خانواده در تمام برنامههای خود مورد توجه قرار دهند.
خطیب نمازجمعه تهران اظهار کرد: همه ما باید به اتفاق یکدیگر و به توفیق الهی، با برنامه، طراحی و ابتکار، از کیان خانواده صیانت کنیم.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری بیان کرد: کار البته دشوار است، اما به توفیق الهی ملت عزیز ایران، همانگونه که در همه امور دیگر موفق و سربلند بوده است، در این امر نیز موفق و سربلند خواهد بود.
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