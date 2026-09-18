تهیه‌کننده سینما و تلویزیون با اشاره به ظرفیت‌های جشنواره فیلم ۱۰۰ گفت: این رویداد فرصتی مناسب برای جوانانی است که شرایط ورود به عرصه فیلم‌سازی را ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - مجتبی فرآورده، تهیه‌کننده سینما و تلویزیون، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره جشنواره فیلم ۱۰۰ اظهار کرد: راستش هنوز فرصت نکرده‌ام آثار این دوره را ببینم، اما معتقدم «سالی که نکوست از بهارش پیداست»؛ تیزر بسیار خوش‌فکر و خوش‌ساخت جشنواره نشان می‌دهد که با رویدادی پربار و خوب روبه‌رو خواهیم بود.

وی با اشاره به بخش‌های متناسب با فضای کشور در این جشنواره افزود: حضور جوانان در این رویداد اتفاق بسیار خوبی است، زیرا بسیاری از جوانان شرایط لازم برای ورود به عرصه فیلم کوتاه را ندارند، اما در جشنواره ۱۰۰ ثانیه حتی با موبایل می‌توانند به‌راحتی فیلم بسازند؛ این بستر کم‌هزینه فرصت مناسبی برای بروز و کشف استعدادهاست.

فرآورده خاطرنشان کرد: به گمانم در دوره‌های گذشته کار‌های خوبی ارائه شده و مطمئنم برخی از این آثار از فیلم‌هایی که با میلیارد‌ها تومان ساخته شده‌اند، بسیار تأثیرگذارتر و بهتر خواهند بود.

برچسب ها: مجتبی فرآورده ، تهیه کننده فیلم ، جشنواره فیلم 100
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