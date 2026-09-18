وزیر دفاع ایتالیا، اعلام کرد یک فروند جنگنده اف-۲۰۰۰ این کشور در جریان حمله به پایگاه هوایی طائف در عربستان سعودی هدف اصابت قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «گوئیدو کروستو»، وزیر دفاع ایتالیا، روز جمعه اعلام کرد که یک فروند جنگنده یوروفایتر ایتالیایی اواخر روز پنجشنبه در حمله‌ای به یک پایگاه هوایی در عربستان سعودی هدف قرار گرفته است؛ با این حال، هیچ‌یک از نیرو‌های نظامی ایتالیا که در این پایگاه مستقر هستند، زخمی نشده‌اند.

کروستو گفت: «دیشب، شخصاً با نهایت دقت و در تماس نزدیک با ژنرال لوچانو پورتولانو، رئیس ستاد دفاع، روند تحولات در عربستان سعودی، به‌ویژه در پایگاه هوایی طائف را که هدف چندین حمله قرار گرفته و نیرو‌های ایتالیایی در چارچوب عملیات عزم راسخ در آن مستقر هستند، زیر نظر داشتم.»

وی افزود: «هیچ‌یک از نیرو‌های نظامی ایتالیا در این حادثه آسیب ندیده‌اند.»

به گفته وزیر دفاع ایتالیا، یک فروند جنگنده اف-۲۰۰۰ ایتالیایی که در بخش غیرمرکزی پایگاه قرار داشت، در جریان حمله هدف اصابت قرار گرفت.

کروستو تأکید کرد: «هیچ آسیب دیگری به خودرو‌ها یا زیرساخت‌های مورد استفاده نیرو‌های ما وارد نشده است.»

منبع: آنسا