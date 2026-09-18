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اجتماع گسترده مردم صعده در رد ادعاهای عربستان + فیلم

مردم شهر صعده یمن در تجمعی گسترده، ادعا‌های عربستان سعودی درباره حمله نیرو‌های مسلح یمن به مکه مکرمه را رد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت‌کنندگان در تجمع گسترده شهر صعده ضمن رد این ادعاها، بر مواضع خود در حمایت از مردم و نیروهای مسلح یمن تأکید کردند.

 

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