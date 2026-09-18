در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نخستین شناسه یکتا برای صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری ارومیه دریافت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه حاجی زاده - میر وحید بدر میران رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه گفت: با دریافت نخستین شناسه یکتا برای صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری ارومیه ، ارومیه به جمع معدود شهرهای کشور مجهز به این ظرفیت پیوست؛ دستاوردی که با حمایت های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه، و تلاش مستمر کارکنان و کارشناسان متخصص این سازمان محقق شده است.

وی افزود: دریافت شناسه یکتا، گامی مهم در مسیر توسعه خدمات الکترونیکی، یکپارچه‌سازی فرآیندهای شهرسازی، افزایش شفافیت و حرکت به‌سوی مدیریت هوشمند شهری به شمار می‌رود.

بدر میران تصریح کرد: این اقدام همچنین زمینه انطباق فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی با الزامات جدید قانونی و تسهیل تبادل اطلاعات میان سامانه‌های مرتبط را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه یادآور شد: این سازمان با تکیه بر توان تخصصی نیروهای خود، همچنان توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و هوشمندسازی خدمات شهری را با هدف تسریع در ارائه خدمات و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان دنبال می‌کند.

برچسب ها: فناوری اطلاعات ، شهرداری ارومیه
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