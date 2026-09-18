رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی گفت: تجویز دارو در هر نسخه درمانی مردم ایران به طور متوسط بیش از ۴ قلم است که با استاندارد‌های دنیا مطابقت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - فرامرز اختراعی رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر در هر نسخه ایرانی بیش از ۴ قلم دارو تجویز می‌شود که این رویه باید اصلاح شود؛ مصرف غیر منطقی دارو مشکلاتی را در حوزه سلامت و حتی بیماران ایجاد خواهد کرد.

به گفته وی، سیاست گذاران در خصوص مصرف زیاد دارو و تجویز آن به خصوص برای بیماری‌های خاص و دارو‌های گران قیمت برنامه ریزی بیشتری انجام دهند.

فرامرز اختراعی تاکید کرد: اکنون برخی از دارو‌ها با ارز حمایتی و بخشی دیگر از اقلام دارویی با نرخ ارز غیر حمایتی در بازار عرضه خواهند شد.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دنیا یک درصد از سهم تولید ناخالص داخلی باید به حوزه دارو اختصاص پیدا کند.

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برچسب ها: ارز دارو ، کمبود دارو
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