استاندار خراسان جنوبی از پیشرفت ۸۰ درصدی خط انتقال گاز نهبندان–سربیشه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، امروز در بازدید از روند اجرای پروژه انتقال گاز نهبندان–سربیشه، از پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی این طرح خبر داد و گفت: این خط انتقال گاز پیش از آغاز فصل زمستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به طول حدود ۱۳۰ کیلومتری این خط اظهار کرد: براساس قرارداد منعقدشده با پیمانکار، عملیات اجرایی پروژه باید حداکثر تا پایان شهریورماه تکمیل و خط انتقال گاز نهبندان–سربیشه به خط سربیشه–بیرجند متصل شود.

استاندار خراسان جنوبی افزود: مصالح و کالا‌های مورد نیاز پروژه به‌طور کامل تأمین شده و عملیات اجرایی در ۱۷ محور به‌صورت همزمان در حال انجام است که این روند، پروژه را به مراحل پایانی نزدیک کرده است.

هاشمی ظرفیت انتقال این خط را حدود ۸ تا ۱۰ میلیون مترمکعب گاز در شبانه‌روز اعلام کرد و گفت: بهره‌برداری از این پروژه علاوه بر تأمین نیاز‌های استان، ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی از شبکه گاز و کمک به تأمین نیاز استان خراسان رضوی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه مصرف گاز خراسان جنوبی در اوج مصرف و بدون احتساب نیروگاه‌ها بیش از هفت میلیون مترمکعب در شبانه‌روز است، افزود: تکمیل این خط نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های گازرسانی شرق کشور و جبران ناترازی گاز خواهد داشت.

استاندار خراسان جنوبی اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پروژه را حدود سه هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اعتبارات مورد نیاز در چارچوب تعهدات دولت تأمین و پرداخت شده است.

هاشمی همچنین از همکاری مردم روستا‌های واقع در مسیر اجرای خط انتقال گاز و تلاش پیمانکاران و عوامل اجرایی قدردانی کرد و گفت: این پروژه در کمتر از هشت ماه وارد مرحله اجرا شده و تلاش می‌شود در کمتر از یک سال به بهره‌برداری برسد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم روند فعلی و تکمیل عملیات اجرایی در موعد مقرر، خط انتقال گاز نهبندان–سربیشه پیش از ورود به فصل سرما وارد مدار شود و زمینه تأمین پایدار گاز در استان فراهم شود.

برچسب ها: خط انتقال گاز ، فصل سرما
خبرهای مرتبط
آغازعملیات اجرایی خط تقویت انتقال گازبه تربت جام با حضور وزیرنفت و استاندار خراسان رضوی
در ادامه طرح انتقال گاز از دشتک به نهبندان صورت می‌گیرد؛
اجرای خط تقویتی گاز نهبندان - سربیشه تا ۱۴۰۵
حجم انتقال گاز به ۲۸۰ میلیارد متر مکعب می‌رسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
از پیدا شدن خودروی سرقتی در بیرجند تا کشف بیش از ۵۱ کیلوگرم تریاک
آخرین اخبار
از پیدا شدن خودروی سرقتی در بیرجند تا کشف بیش از ۵۱ کیلوگرم تریاک
برگزاری اجلاسیه شهدای زن خراسان جنوبی