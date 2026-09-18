استاندار خراسان جنوبی از پیشرفت ۸۰ درصدی خط انتقال گاز نهبندان–سربیشه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، امروز در بازدید از روند اجرای پروژه انتقال گاز نهبندان–سربیشه، از پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی این طرح خبر داد و گفت: این خط انتقال گاز پیش از آغاز فصل زمستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به طول حدود ۱۳۰ کیلومتری این خط اظهار کرد: براساس قرارداد منعقدشده با پیمانکار، عملیات اجرایی پروژه باید حداکثر تا پایان شهریورماه تکمیل و خط انتقال گاز نهبندان–سربیشه به خط سربیشه–بیرجند متصل شود.

استاندار خراسان جنوبی افزود: مصالح و کالا‌های مورد نیاز پروژه به‌طور کامل تأمین شده و عملیات اجرایی در ۱۷ محور به‌صورت همزمان در حال انجام است که این روند، پروژه را به مراحل پایانی نزدیک کرده است.

هاشمی ظرفیت انتقال این خط را حدود ۸ تا ۱۰ میلیون مترمکعب گاز در شبانه‌روز اعلام کرد و گفت: بهره‌برداری از این پروژه علاوه بر تأمین نیاز‌های استان، ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی از شبکه گاز و کمک به تأمین نیاز استان خراسان رضوی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه مصرف گاز خراسان جنوبی در اوج مصرف و بدون احتساب نیروگاه‌ها بیش از هفت میلیون مترمکعب در شبانه‌روز است، افزود: تکمیل این خط نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های گازرسانی شرق کشور و جبران ناترازی گاز خواهد داشت.

استاندار خراسان جنوبی اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پروژه را حدود سه هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اعتبارات مورد نیاز در چارچوب تعهدات دولت تأمین و پرداخت شده است.

هاشمی همچنین از همکاری مردم روستا‌های واقع در مسیر اجرای خط انتقال گاز و تلاش پیمانکاران و عوامل اجرایی قدردانی کرد و گفت: این پروژه در کمتر از هشت ماه وارد مرحله اجرا شده و تلاش می‌شود در کمتر از یک سال به بهره‌برداری برسد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم روند فعلی و تکمیل عملیات اجرایی در موعد مقرر، خط انتقال گاز نهبندان–سربیشه پیش از ورود به فصل سرما وارد مدار شود و زمینه تأمین پایدار گاز در استان فراهم شود.