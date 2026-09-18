باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس اعلام وزارت رفاه و توسعه اجتماعی فیلیپین، دستکم ۶ دانشآموز روز جمعه در تیراندازی در یک دبیرستان در جنوب این کشور کشته و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند.
این تیراندازی در دبیرستان ملی بانگا، واقع در شهر بانگا در استان کوتاباتوی جنوبی، رخ داد.
شبکه خبری «جیامای» گزارش داد فرد تیرانداز که گمان میرود خود دانشآموز بوده، در میان کشتهشدگان است.
دفتر مدیریت کاهش خطر بلایا و مدیریت بحران شهرداری بانگا اعلام کرد پس از این حادثه، کلاسهای تمامی مقاطع تحصیلی در سراسر این شهر بلافاصله تعطیل شد.
وزارت آموزش فیلیپین اعلام کرد که از وقوع این تیراندازی «عمیقاً نگران» است و برای مشخص شدن جزئیات حادثه و ارائه کمک، با مسئولان مدرسه، مقامهای محلی و نهادهای انتظامی همکاری میکند.
این وزارتخانه در بیانیهای گفت: «اولویت فوری ما، ایمنی و سلامت دانشآموزان، معلمان و کارکنان مدارس است.»
وزارت آموزش همچنین اعلام کرد کمکهای اولیه روانشناختی و حمایتهای سلامت روان و روانی ــ اجتماعی در اختیار افراد آسیبدیده قرار خواهد گرفت.
این وزارتخانه از مردم نیز خواست تا در جریان تحقیقات مقامها درباره تیراندازی، از انتشار اطلاعات تأییدنشده خودداری کنند.
حمله روز جمعه یک ماه پس از تیراندازی در دانشگاه آتنئو دِ زامبوانگا در جنوب فیلیپین رخ داد؛ حادثهای که در ۱۸ اوت به کشته شدن دو دانشجو، از جمله فرد تیرانداز، منجر شد.
مقامهای فیلیپین هنوز انگیزه احتمالی عامل تیراندازی اخیر را اعلام نکردهاند.
منبع: آناتولی