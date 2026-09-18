رئیس پلیس راهور استان قم گفت: خارج کردن سر و اندام سرنشینان از سانروف یا پنجره خودرو هنگام حرکت، اقدامی خطرناک و مغایر با مقررات است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-سرهنگ غلامرضا صدفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با تأکید بر ضرورت رعایت ایمنی سرنشینان خودرو گفت: خارج کردن سر و اندام سرنشینان از سانروف یا پنجره خودرو هنگام حرکت، اقدامی خطرناک و مغایر با مقررات است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه سانروف، محل ایستادن کودک نیست گفت:والدین توجه داشته باشند؛ یک ترمز ناگهانی، دست‌انداز یا حتی برخورد جزئی می‌تواند کودک را به بیرون خودرو پرتاب کرده و حادثه‌ای جبران‌ناپذیر رقم بزند.

کودک را در خودرو ایمن نگه داریم؛ چند ثانیه هیجان، ارزش یک عمر پشیمانی را ندارد.

منبع:پلیس راهور قم