باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محسن کلاری درسخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه شیراز در شبستان امام خمینی (ره) حرم شاهچراغ علیه السلام، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز و فرهنگی اظهار کرد: سال تحصیلی اخیر در اثر وقوع جنگ تحمیلی سوم از ۹ اسفند آموزشها به صورت غیرحضوری استمرار یافت و همکاران ما بی وقفه تلاش کردند با جبران زمانهای از دست رفته همه امور مربوط به تعلیم و تربیت را به سرانجام برسانند و پایان موفقیت آمیزی را برای دانش آموزان در این سال تحصیلی رقم بزنند.
او افزود: استان فارس با ۹۶۵ هزار دانش آموز، ۶۷ هزار فرهنگی شاغل، ۷۵ هزارفرهنگی بازنشسته و بیش از ۴۶ هزار کلاس درس، چهارمین استان بزرگ کشور از لحاظ جمعیت دانش آموزی است.
کلاری تصریح کرد: همکاران ما در سراسر استان در طرح قرارهای اموزشی با برگزاری کلاسهای حضوری در مکانهای مختلف از جمله مساجد، حسینه ها، پارک ها، و بعضاً در منازل شخصی خود، تلاش کردند هیچ خللی در فرآیند تعلیم و تربیت وارد نشود.
او ادامه داد: تثبیت یادگیری در دانش آموزان ضعیفتر با برگزاری کلاسهای تابستانه و قرارهای آموزشی، توانمند سازی معلمان با برگزاری دورههای آموزشی ویژه هر یک از دورههای تحصیلی، و. از جمله اقدامات آموزش و پرورش در راستای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت و رشد دانش آموزان بوده است.
مدیر کل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: در راستای افزایش سرانه فضاهای ورزشی، هدف ما رسیدن به شاخص یک متر مربع است که اکنون این آمار به بیش از ۶۳ صدم رسیدهایم احداث استخر شنا، چمن فوتبال، ایجاد کف پوش و...، از جمله این اقدامات در این راستا است.
او با بیان اینکه تمامی برنامهها بر اساس اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام میشود، گفت: اخیرا شاهد کسب اولین طلای جهان در رشته هوش مصنوعی توسط یک دانش آموز استان فارسی بودیم و در بسیاری از رشتههای المپیکی دیگر نیز مدالهای رنگارنگی را دانش آموزان ما کسب کردند.
کلاری گفت: در استان فارس بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان؛ شاداب سازی و رنگ آمیزی شدهاند و تعمیر و تجهیز آبخوری ها، و سیستمهای روشنایی آنها نیز انجام شده است و ما از این لحاظ رتبه اول کشوری را کسب کردهایم.
او اضافه کرد: یکی از اولویتهای دولت چهاردهم، مدرسه سازی است لذا استان فارس در دوسال اخیر با اجرای پروژههای عمرانی در قالب نهضت مدرسه سازی و توسعه عدالت تربیتی در فضاهای آموزشی، به نوعی به کارگاه مدرسه سازی تبدیل شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: در موضوع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی راه اندازی میز نماد در سطح اداره کل و ادارات آموزش و پرورش در شهرستانهای استان و برگزاری جلسات مستمر و منظم و اتخاذ تصمیم مناسب با آسیبهای هر منطقه از جمله اقدامات آموزش و پرورش در راستا بوده است.
او اذعان کرد: در شرایط ویژهای که از اسفندماه برای کشور پیش آمد و موجب غیر حضوری شدن مدارس شد همکاران ما تلاش مضاعفی برای استمرار آموزشها کردند.