مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: قبل از خردادماه افزایش کلی قیمت بواسطه تغییر نرخ شیرخام داشته ایم، اما به طور کلی چشم انداز روشنی پیش روی تولید و بازار مصرف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: در شهریور ماه افزایش قیمت لبنیات به صورت موردی بوده است.

به گفته وی، قبل از خردادماه افزایش کلی قیمت بواسطه تغییر نرخ شیرخام داشته ایم، اما به طور کلی چشم انداز روشنی پیش روی تولید و بازار مصرف نیست.

ظفری ادامه داد: افزایش سرسام آور قیمت لبنیات منجر به کاهش سرانه مصرف شده به طوریکه براساس برآوردهای صورت گرفته سرانه مصرف به ۴۵ کیلو رسیده است.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی با اشاره به راهکار افزایش سرانه مصرف لبنیات گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته با حذف ارز ترجیحی حدود ۳۰ درصد سرانه مصرف کاهش یافته است و بارها اعلام کردیم که پرداخت کالابرگ ارتباطی به خرید لبنیات ندارد و دولت برای ارتقای سرانه مصرف همانند قبل باید یارانه را در اختیار کارخانه های لبنی قرار دهد.