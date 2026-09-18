بر اساس برآوردهای منتشرشده، آمریکا برای مقابله با حمله موشکی ایران در ۹ سپتامبر و رهگیری ۱۸ موشک، حدود ۵۰۱ میلیون دلار موشک رهگیر پاتریوت و تاد مصرف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ایالات متحده بارها برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران به موشک‌های رهگیر پاتریوت و تاد متوسل شده است؛ اما این پرسش مطرح است که رهگیری ۱۸ موشک از مجموع ۲۰ موشک بالستیک در آخرین حمله، چه میزان هزینه برای واشنگتن به همراه داشته است.

با وجود کمبود جهانی موشک‌های رهگیر PAC-3 برای سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت، نیروهای آمریکایی مجبور به استفاده از این موشک‌های کمیاب برای مقابله با حملات سنگین ایران هستند.

در حمله اخیر ایران در ۹ سپتامبر، که طی آن ۲۰ موشک بالستیک شلیک شد، نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن، حدود ۷۰ موشک رهگیر PAC-3 را از سامانه‌های پاتریوت و همچنین ۱۲ موشک رهگیر دیگر را از سامانه دفاع موشکی تاد شلیک کردند.

به این ترتیب، در مجموع ۸۲ موشک رهگیر کمیاب برای مقابله با ۲۰ موشک بالستیک ایران استفاده شد؛ یعنی به‌طور میانگین بیش از چهار موشک رهگیر برای هر هدف. با وجود این میزان مصرف، ۱۸ موشک از ۲۰ موشک شلیک‌شده رهگیری شدند.

دو موشکی که از رهگیری عبور کردند، همراه با بقایای ناشی از اصابت‌ها، به هشت فروند جنگنده اف-۱۵ آسیب زدند و یک فروند هواپیمای تهاجمی آ-۱۰ را منهدم کردند.

علاوه بر کمبود شدید موشک‌های رهگیر پاتریوت و تاد، این موشک‌ها بسیار گران‌قیمت هستند. بر همین اساس، این پرسش مطرح می‌شود که دفع حمله ایران چه هزینه‌ای برای آمریکا داشته است.

بر اساس اطلاعات موجود، قیمت هر موشک PAC-3 MSE مورد استفاده در سامانه پاتریوت حدود ۴ تا ۵ میلیون دلار است. با فرض میانگین قیمت ۴.۵ میلیون دلار برای هر موشک و اینکه تمام موشک‌های PAC-3 شلیک‌شده از نوع MSE بوده‌اند، هزینه ۷۰ موشک رهگیر استفاده‌شده حدود ۳۱۵ میلیون دلار برآورد می‌شود.

همچنین، قیمت هر موشک تاد، بر اساس داده‌های موجود، حدود ۱۵.۵ میلیون دلار است. بنابراین، هزینه ۱۲ موشک شلیک‌شده از این سامانه حدود ۱۸۶ میلیون دلار برآورد می‌شود.

در مجموع، آمریکا ممکن است برای مقابله با حمله ایران در ۹ سپتامبر، حدود ۵۰۱ میلیون دلار هزینه کرده باشد؛ رقمی بسیار هنگفت برای مقابله با حمله‌ای شامل تنها ۲۰ موشک بالستیک.

بر اساس این گزارش، تصور هزینه مقابله با موج‌های بزرگ‌تر موشکی ایران دشوار است؛ موج‌هایی که در جریان عملیات «خشم حماسی» به‌طور منظم رخ می‌دادند و هر بار ممکن بود شامل ده‌ها یا حتی صدها موشک بالستیک باشند.

منبع: دیفنس نیوز

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، موشک بالستیک ایران ، پاتریوت
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