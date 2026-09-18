رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: برآورد می شود که با برداشت سیب زمینی و افزایش عرضه از آبان، قیمت ها متعادل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه تعیین‌کننده اصلی نرخ سیب زمینی در بازار عرضه و تقاضاست، گفت: بخش زیادی از سیب‌زمینی کشور در استان همدان کشت و تامین می‌شود و همواره برآورد می شود که با برداشت سیب زمینی و افزایش عرضه از آبان، قیمت ها متعادل شود.

به گفته وی، استان تهران روزانه حدود ۶۰۰ هزار تن سیب‌زمینی نیاز دارد که طی چند روز اخیر این میزان با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۰۰ هزار تن رسیده است.

یاوری ادامه داد: با توجه به ممنوعیت صادرات سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی تا پایان سال، منطقی نیست که قیمت ها روند افزایشی داشته باشد.

رئیس اتحادیه بارفروشان قیمت هر کیلو سیب زمینی در میدان را ۷۰ تا ۸۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی در زمانیکه قیمت سیب‌زمینی پایین است نسبت به امر ذخیره‌سازی اقدام کند.

برچسب ها: بازار میوه ، قیمت میوه ، قیمت سیب زمینی
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