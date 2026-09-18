رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: برآورد می شود که با برداشت سیب زمینی و افزایش عرضه از آبان، قیمت ها متعادل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه تعیین‌کننده اصلی نرخ سیب زمینی در بازار عرضه و تقاضاست، گفت: بخش زیادی از سیب‌زمینی کشور در استان همدان کشت و تامین می‌شود و همواره برآورد می شود که با برداشت سیب زمینی و افزایش عرضه از آبان، قیمت ها متعادل شود.

به گفته وی، استان تهران روزانه حدود ۶۰۰ هزار تن سیب‌زمینی نیاز دارد که طی چند روز اخیر این میزان با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۰۰ هزار تن رسیده است.

یاوری ادامه داد: با توجه به ممنوعیت صادرات سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی تا پایان سال، منطقی نیست که قیمت ها روند افزایشی داشته باشد.

رئیس اتحادیه بارفروشان قیمت هر کیلو سیب زمینی در میدان را ۷۰ تا ۸۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی در زمانیکه قیمت سیب‌زمینی پایین است نسبت به امر ذخیره‌سازی اقدام کند.

برچسب ها: بازار میوه ، قیمت میوه ، قیمت سیب زمینی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
اختاپوس
۱۷:۵۹ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
اصلا یه میلیون تن بیار بازار وقتی مردم نمیتونن بخرن فایده ای نداره
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۲:۴۲ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
یه زمانی سيب زمینی گونی گونی رایگان میدادن دست مردم!!!!!!!!
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۵
بعد از شش ماه احتکار و اجحاف محتکرین ، میفرمایید
قیمت سیب زمینی متعادل می شود ؟!!!
زحمت نکشید ، خودش متعادل می شود
چون فصل برداشت در کنار مشکلات انبارداری در پیش است !!!
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۲:۴۱ ۲۷ شهريور ۱۴۰۵
(((( به گفته وی، استان تهران روزانه حدود ۶۰۰ هزار تن سیب‌زمینی نیاز دارد))))مگه روزانه هر تهرانی 60کیلو سیب زمینی میخوره !!!!!!!!!!!!!!!!؟
۱
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
حسین آشتیانی
۲۱:۴۰ ۲۷ شهريور ۱۴۰۵
استان تهران روزانه حدود ۶۰۰ هزار تن سیب‌زمینی نیاز دارد؟!
واقعا هیچ تصوری از اعداد و ارقام دارید؟
شاید منظورتان از رورانه،سالانه باشد؟
واقعا اینهمه بی دقتی تا کی ادامه دارد؟
۵
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
مهرداد
۲۰:۴۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۵
نه تو را بخدا!!!!
تا پایان سال افزایشی نمیشه؟!
دیگه چقدر گرون بشه؟
سیب زمینی کیلویی ۱۰۰ هزاررتوماااان
۰
۱
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