باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - ماموستا فایق رستمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به سیاست‌های تفرقه‌افکنانه دنیای استکبار گفت: دشمنان اسلام با هدف غارت منابع و رونق بازار فروش سلاح، به دنبال ایجاد دودستگی میان مسلمانان هستند.

وی با محکومیت حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا از رژیم صهیونیستی افزود: دنیای کفر با ابزارهایی نظیر تحریم و محاصره اقتصادی قصد دارد کشورهای اسلامی را به زانو درآورد.

امام جمعه سنندج ضمن قدردانی از استقامت مردم ایران در مسیر انقلاب، از وضعیت تورم و گرانی انتقاد کرد و گفت: بی‌ثباتی ارزش پول ملی و عدم بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های داخلی، از عوامل اصلی فشار بر معیشت مردم است که دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای رفع آن گام بردارد.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه کشور را در گرو سرمایه‌گذاری بر آموزش و پرورش دانست و خواستار تقویت این نهاد شد.

در همین راستا، هادی الله‌ویسی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج، با تأکید بر جایگاه والای علم در آموزه‌های اسلامی تصریح کرد: تمام مدارس استان کردستان برای آغاز سال تحصیلی جدید و برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری آمادگی کامل دارند. وی همچنین خاطرنشان کرد که تمامی فضاهای آموزشی که در سال‌های گذشته دچار آسیب شده بودند، بازسازی و آماده پذیرش دانش‌آموزان هستند.