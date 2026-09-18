باشگاه خبرنگاران جوان - رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزار «جان‌فدایان ایران» از ساعت ۸ امروز جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار شد و مردم انقلابی و شهیدپرور پایتخت با حضور با شکوه خود در خیابان‌ها نشان دادند تا پای جان و به عشق میهن اسلامی ایستاده‌اند.

راهپیمایان در این رزمایش الهی از میدان امام حسین (ع) تا میدان انقلاب اسلامی را طی کردند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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