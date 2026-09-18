باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ رمضان‌نژاد گفت: بامداد ۲۷ شهریور، در پی وقوع یک مورد نزاع دسته‌جمعی میان ۶ جوان در شهر زیدآباد که منجر به فوت یک جوان ۳۸ ساله بر اثر ضربات چاقو شده بود، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس به محل اعزام شدند.



وی افزود: با اقدامات تخصصی پلیس ماموران انتظامی سیرجان، ۲ ضارب اصلی و ۳ نفر از شرکت‌کنندگان در این نزاع، طی چندین عملیات ضربتی دستگیر شدند.



سرهنگ رمضان‌نژاد با اشاره به کشف ۵ قبضه سلاح سرد و توقیف ۲ دستگاه خودروی متهمان، تصریح کرد: علت این درگیری اختلافات قبلی بوده و تمامی متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.