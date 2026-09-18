فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از شناسایی و دستگیری قاتلان و عوامل نزاع دسته‌جمعی در شهر زیدآباد در کمتر از ۳ ساعت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ رمضان‌نژاد گفت: بامداد ۲۷ شهریور، در پی وقوع یک مورد نزاع دسته‌جمعی میان ۶ جوان در شهر زیدآباد که منجر به فوت یک جوان ۳۸ ساله بر اثر ضربات چاقو شده بود، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس به محل اعزام شدند.


وی افزود: با اقدامات تخصصی پلیس ماموران انتظامی سیرجان، ۲ ضارب اصلی و ۳ نفر از شرکت‌کنندگان در این نزاع، طی چندین عملیات ضربتی دستگیر شدند.


سرهنگ رمضان‌نژاد با اشاره به کشف ۵ قبضه سلاح سرد و توقیف ۲ دستگاه خودروی متهمان، تصریح کرد: علت این درگیری اختلافات قبلی بوده و تمامی متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

برچسب ها: نیروی انتظامی ، کرمان
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