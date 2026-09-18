باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال ایران امروز جمعه ۲۷ شهریور از ساعت ۱۰:۳۰ در مرحله نیمهنهایی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به مصاف کرهجنوبی رفت و با شکست ۵۱ بر ۷۷ از صعود به فینال این مسابقات بازماند.
امتیاز کوارترها:
کوارتر اول: ایران ۸ – کرهجنوبی ۱۲
کوارتر دوم: ایران ۱۶ – کرهجنوبی ۲۴
کوارتر سوم: ایران ۱۳ – کرهجنوبی ۲۵
کوارتر چهارم: ایران ۱۴ – کرهجنوبی ۱۶
گزارش بازی:
نیمه اول: ۳۶ بر ۲۴ کره
کره جنوبی در شروع بازی نخستین پرتاب سهامتیازی مسابقه را وارد سبد کرد. در ادامه پرتابهای سهامتیازی آقاجانپور و حیدری برای ایران وارد سبد نشد و کره جنوبی دومین پرتاب سهامتیازی خود را به ثمر رساند.
مبین شیخی با استفاده از پرتابهای آزاد و سپس ارسلان کاظمی با یک پرتاب دو امتیازی، اختلاف را کاهش دادند. شیخی در ادامه با یک پرتاب دو امتیازی دیگر، بازی را به تساوی کشاند، اما کره جنوبی با دو پرتاب سهامتیازی دوباره پیش افتاد.
با پرتابهای آزاد پیتر گریگوریان، اختلاف دو تیم به چهار امتیاز کاهش یافت، اما در نهایت کوارتر نخست با برتری ۱۲ بر ۸ کره جنوبی به پایان رسید.
در کوارتر دوم، کره جنوبی با یک پرتاب سهامتیازی اختلاف را افزایش داد و در ادامه با یک پرتاب دو امتیازی و دو پرتاب آزاد حاصل از خطای غیرورزشی جمشیدی، فاصله را بیشتر کرد. نخستین سبد ایران در این کوارتر در دقیقه سوم توسط شریفی و با یک پرتاب دو امتیازی به ثمر رسید.
کره جنوبی دو امتیاز دیگر گرفت و بعد هم با پرتابهای آزاد اختلاف را افزایش داد. شریفی دو امتیاز دیگر برای ایران به ثمر رساند و حیدری با یک پرتاب دو امتیازی و سپس دو پرتاب آزاد موفق، اختلاف را کاهش دادند.
حیدری در دقیقه چهارم نخستین پرتاب سهامتیازی موفق ایران در این کوارتر را وارد سبد کرد تا اختلاف تکرقمی شود. جمشیدی نیز از دو پرتاب آزاد خود یکی را وارد سبد کرد، اما کره جنوبی با یک پرتاب سهامتیازی دوباره اختلاف را دو رقمی کرد.
حیدری در ادامه یک پرتاب دو امتیازی دیگر به ثمر رساند، اما کره جنوبی در ثانیههای پایانی با یک شوت دو امتیازی اختلاف را به ۱۲ امتیاز رساند. در آخرین حمله ایران نیز پرتاب سهامتیازی کاظمی وارد سبد نشد تا کوارتر دوم با برتری ۳۶ بر ۲۴ کره جنوبی به پایان برسد.
نیمه دوم: ۷۷ بر ۵۱ کره
در کوارتر سوم، ارسلان کاظمی با یک پرتاب دو امتیازی نخستین امتیاز ایران را به دست آورد، اما کره جنوبی با پرتابهای سهامتیازی اختلاف را افزایش داد. کاظمی یک پرتاب آزاد و حیدری نیز یک پرتاب دو امتیازی برای ایران به ثمر رساندند و مبین شیخی با دو پرتاب آزاد موفق، اختلاف را به ۱۰ امتیاز کاهش داد.
کره جنوبی در ادامه با چند پرتاب سهامتیازی فاصله را افزایش داد، اما آقاجانپور با چهار پرتاب آزاد موفق و کاظمی و جعفری با پرتابهای دو امتیازی، اختلاف را کاهش دادند. با این حال کره جنوبی بار دیگر فاصله را بیشتر کرد و در ثانیههای پایانی با یک پرتاب سهامتیازی و یک پرتاب آزاد، اختلاف را افزایش داد.
در آخرین حمله ایران، آقاجانپور و کاظمی پرتابهای سهامتیازی خود را از دست دادند و جمشیدی نیز در ثانیه پایانی توپ را ربود، اما امتیازی به دست نیامد. کوارتر سوم با برتری ۶۱ بر ۳۷ کره جنوبی به پایان رسید.
کوارتر چهارم با پرتاب سهامتیازی کره جنوبی آغاز شد. زنگنه با یک پرتاب دو امتیازی پاسخ داد و جمشیدی نیز پس از توپربایی، در ضدحمله دو امتیاز برای ایران به دست آورد. کره جنوبی با یک پرتاب سهامتیازی دیگر فاصله را افزایش داد.
کاظمی از دو پرتاب آزاد خود هر دو را وارد سبد کرد، اما کره جنوبی با دو پرتاب دو امتیازی اختلاف را بیشتر کرد. در ادامه چند حمله ایران به نتیجه نرسید و کره جنوبی نیز یک پرتاب سهامتیازی را به ثمر رساند.
کره جنوبی بار دیگر با یک پرتاب دو امتیازی اختلاف را افزایش داد، اما جمشیدی با یک پرتاب سهامتیازی موفق پاسخ داد.
در ادامه، جمشیدی دو پرتاب آزاد را از دست داد و شریفی نیز در امتیازگیری ناکام ماند. پس از آن، پرتاب سهامتیازی گریگوریان وارد سبد نشد و جمشیدی با یک پرتاب دو امتیازی، دو امتیاز دیگر برای ایران به دست آورد.
در دقایق پایانی، کره جنوبی با یک پرتاب دو امتیازی اختلاف را بیشتر کرد و ایران در چند حمله نتوانست امتیاز بگیرد. در ثانیههای پایانی، جمشیدی پس از خطا هر دو پرتاب آزاد خود را وارد سبد کرد، اما کره جنوبی در نهایت کوارتر چهارم و بازی را با برتری ۷۷ بر ۵۱ به پایان رساند.
ایران که در مرحله مقدماتی با دو برد برابر اردن و چین تایپه و یک شکست مقابل قطر به عنوان صدرنشین گروه راهی یکچهارم نهایی شده بود، پس از عبور از بحرین در مرحله یکچهارم نهایی، در نیمهنهایی مقابل کرهجنوبی شکست خورد تا به فینال نرسد.
تیم ملی ایران با هدایت سوتیریوس مانولوپولوس و سرپرستی مجید صادقی در این رقابتها حضور دارد. الکساندروس ولیساراکوس، محمد کساییپور، فرزاد کوهیان و مهدی چراغی نیز اعضای کادر فنی تیم ملی هستند.
بازیکنان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا:
پیتر گیرگوریان، محمد جمشیدی، ارسلان کاظمی نایینی، آرمان زنگنه، سیدمهدی جعفری، محمدمهدی حیدری، نوید رضاییفر، سالار منجی، متین آقاجانپور، مبین شیخی، علیرضا شریفی و خشایار علیاکبری.
برنامه و نتایج مرحله نیمهنهایی بسکتبال بازیهای آسیایی ناگویا:
جمعه ۲۷ شهریور:
ایران ۵۱ ـ کره جنوبی ۷۷
چین ـ ژاپن ساعت ۱۳:۴۰