باشگاه خبرنگاران جوان _ حجتالاسلام والمسلمین شیخبهایی، خطیب جمعه کرمان، در خطبههای نماز جمعه با دعوت به تفکر در آفرینش و عظمت خداوند گفت: انسان باید با بهکارگیری عقل، هدف خلقت را بشناسد و هیچ چیز را بر فرمان الهی مقدم نکند.
وی با اشاره به آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ سوره آلعمران، بر نماز شب، مراقبت از قلب و اعضای بدن و دوری از گناه تأکید کرد و مطالعه خاطرات شهدا و شیوه راز و نیاز آنان با خداوند را برای عاقبتبهخیری توصیه کرد.
خطیب جمعه کرمان با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: در جنگ ترکیبی دشمن، موضوعاتی مانند بیحجابی، عادیسازی برهنگی، مشروبخواری، سگگردانی و آسیب دیدن روابط خانوادگی دنبال میشود و باید با این آسیبها آگاهانه و از مسیر فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر مقابله کرد.
شیخبهایی با تأکید بر شناسایی ریشههای فساد و نفوذ، از مسئولان خواست با عوامل فساد و نفوذ با جدیت برخورد کنند و گفت: مردم پشت سر مسئولان هستند و نباید در برابر این مسائل ترسی وجود داشته باشد.
وی همچنین بر حفظ وحدت شیعه و سنی، کمک به نیازمندان، صرفهجویی در مصرف آب، برق، گاز و بنزین، ازدواج آسان، کاهش طلاق و فرزندآوری تأکید کرد و گفت: نیروی جوان برای کشور از موشک و پهپاد نیز واجبتر است.
خطیب جمعه کرمان همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، دفاع مقدس را یکی از عوامل مهم در سازندگی و تقویت روحیه مقاومت ملت ایران دانست.